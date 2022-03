Emlékkönyvet adtak ki a Zrínyi Miklós-emlékév alkalmából

Az Országgyűlés a 2020-as esztendőt születésének 400. évfordulója alkalmából Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében kiemelte, hogy néhány éve emlékéveket hirdettek meg, amikor nemzeti történelmünk egy-egy nagy alakjával foglalkozhattunk.

– Célunk az volt, hogy az emlékévekben tartott rendezvények, konferenciák mellett maradandót is alkossunk – mondta a miniszterelnök-helyettes. – Azt szeretnénk, hogy nemzetünk nagyjainak olyan könyvek állítsanak emléket, amelyek tartalmasak, a legmagasabb tudományos igényeket is kielégítik, de a nem szaktörténészek számára is olvashatók. Emellett olyan kivitelben készülnek, amelyek a családok könyvespolcára kerülve generációkról generációkra öröklődnek

– mondta.

Semjén Zsolt utalt rá, hogy emlékkönyvek jelentek meg néhány év alatt Szent Lászlóról, Mátyás királyról és II. Rákóczi Ferencről. Tudományos igényű munkák készültek az adott történelmi személyt és korát kutató kiváló szakemberek tanulmányaival. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy ezek az emlékkönyvek megjelennek angolul, illetve azon a nyelven is, amely valamely szomszéd ország számára fontos lehet.

A Mátyás király kötetet kiadják románul, a Rákóczi-kötetet szlovákul, a Zrínyi Miklós-kötetet horvátul, a most készülő Mária Terézia-kötetet pedig németül. Beszélt továbbá Zrínyi Miklós kiemelkedő alakjáról, lojalitásairól és identitásairól, végül köszönetet mondott valamennyi szerzőnek, elsősorban a sorozat főszerkesztőjének, Bódvai Andrásnak.

Kiss Róbert Richárd kommunikációs szakértő mutatta be a közönségnek a kiadványt, amely tíz tanulmányt tartalmaz, valamennyi Zrínyi egy-egy új oldalára világít rá. Az emlékkönyv szerzői: B. Szabó János, Bene Sándor, G. Etényi Nóra, Hausner Gábor, Monoki István, Négyesi Lajos, Padányi József, Pálffy Géza, Szörényi László, Tüskés Gábor, Varga Szabolcs és Végh Ferenc.