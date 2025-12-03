Bírói csalások, villanyoltás, eszét vesztő kapitány – ez a magyar–román női kézitörténelem

A visszaemlékezést azért is 1971-ben kezdjük, mert ebben az évben szintén Hollandia rendezte meg a női kézilabda-világbajnokságot. Magyarországot azok után, hogy a nemzeti csapat 1965-ben, az NSZK-ban rendezett világbajnokságon aranyérmes lett, az esélyesek között tartották számon Hollandiában. (Ha már szóba került az 1965-ös világbajnokság, az aranyig vezető út egyik állomása a románok elleni mérkőzés volt Freiburgban. Az 1965. november 9-én lejátszott összecsapás 9-6-os magyar győzelmet hozott.) De térjünk most vissza Hollandiába. Ezen a vb-n nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük volna, mert a jugoszláv és a keletnémet csapat is legyőzött bennünket. Éppen ezért az is csoda volt, hogy az eredmények számunkra kedvező alakulása miatt Románia ellen a bronzéremért léphettünk pályára.

Csenki Györgyné Varga Zsuzsanna (balra) is óriási meccseket vívott Románia ellen. Fotó: MTI

Kétszeri hosszabbítás döntött a vb-bronzéremről Románia ellen

Drámai összecsapást hozott a vb utolsó napján rendezett bronzcsata. A rendes játékidő végén 9-9 volt az állás, az akkori szabályok szerint kétszer három és fél perc hosszabbítás következett.

Az első ilyen nem hozott döntést, 10-10 után újabb hosszabbítást rendeltek el.

Ennek az első részében a magyarok 12-11-es vezetésre tettek szert, a második három és fél percben pedig kivédekezték a románok támadásait. A 12-11-re megnyert bronzcsata után a mieink, ha nem is fülig érő szájjal, de boldogan integethettek a dobogó harmadik fokáról. Így aztán a hazafelé tartó, csaknem 24 órás vonatút sem telt el szomorúságban.

Elképesztő bírói döntéseket hoztak a magyar–román csaták

Két évvel később, a jugoszláviai Negotinban rendezett vb-középdöntőnek nem kisebb tétje volt, mint a vb-döntőbe jutás. A románok 1975-ben bombaformában játszottak, a magyarok elleni meccsükig nem is kaptak ki. Ráadásul Negotin a román határhoz közel fekvő város volt, így a lelátón rengetegen drukkoltak ellenfelünknek. Egészen elképesztő dolgok játszódtak le a végig izgalmas, szoros meccsen. Hat perccel a mérkőzés vége előtt Sterbinszky Amália góljával egyenlő lett az állás. Ekkor azonban olyan dolog történt, ami példátlan a sportág történetében:

a közönség bekiabálására a dán bíró, Ovdal öt percre kiállította Csíknét.

Ez a bírói ítélet döntötte el a meccset, így nyert Románia 12-11-re, s jutott a vb-döntőbe.