A színház nem szakma, hanem életforma

– Rendezéseit többször láthatta már a magyarországi közönség, például a Madách nemzetközi színházi találkozón, Budapesten. Mégis, a magyar színházba járó közönségnek ritkán adódik alkalma betekinteni a macedón és szerb színházi életbe. Ön Jugoszláviában, Bitolában született. Milyen kulturális tapasztalatokat szerzett fiatalkorában?

– Mi, akik valamilyen formában művészetekkel, színházzal foglalkozunk, Jugoszláviától elsősorban közös kulturális teret kaptunk. Mindannyian azon dolgozunk, hogy ezt a magunk számára újra létrehozzuk, hiszen azzal, hogy az államszervezet idővel felbomlott, és a kisebb államok megalakultak a térségben, elvesztettük ezt a közös szellemi platformot. Jelenleg is arra vágyunk, hogy ismét nagyobb együttműködések és erőteljesebb kommunikáció jellemezzen bennünket. A színház egyébiránt talán jobb helyzetben van, mint például a politikai élet, ahol még mindig küszködünk a kiegyensúlyozott diplomáciai kapcsolatok és a jószomszédi viszony fenntartásának a lehetséges megoldásaiért. A mi rendszerváltásunk harminc éve húzódik. A Balkán ezen részén mindenki azt várja, hogy Godot egyszer csak föltűnik az életünkben, és megváltja a térséget ettől a több évtizedes politikai örökségtől. Amikor fiatalabb voltam, azt tapasztaltam, hogy globálisan láttuk a társadalmi, politikai, kulturális kérdéseket: egyre több szervezetbe léptünk be, és az egyén háttérbe szorult, bármennyire is vágytunk rá, hogy kiteljesedhessen. Dejan Dukovszkij Lőporos hordó című darabjában az egyik szereplő fölteszi a kérdést: miért van az, hogy a jó dolgok mindig másokkal történnek, valahol máshol?…

– Ezért is foglalkozik rendezéseiben az individuummal, mint a színház egyik alapjával?

– Az egyén gondolkodása és tettei a körülöttünk zajló életből táplálkoznak, így sosem úgy rendezek, mintha idilli környezetben, az Eiffel-torony mellett kellemesen kávézgatnék, hanem az egyénen keresztül igyekszem a nézők elé tárni mindazt, ami valóságosan velünk történik. Úgy gondolom, hogy a történések középpontjában én magam állok, és minden rendezésemhez megpróbálom megtalálni azt az univerzális színházi nyelvet, ami által másokhoz szólni tudok. A kulturális különbözőségeink egyedivé tesznek bennünket, és ezt fontosnak tartom képviselni az előadásaimban, hiszen a színház mitológiája is a nagymamáink, nagyapáink sajátos, személyes történeteiből épül fel.

– Ezeket a történeteket keresi a darabválasztásaiban, például Shakespeare-nél és Csehovnál is?

– Egy fiatal rendezőnek bizonyítania kell az igazgatója felé, hogy képes megbirkózni olyan, nagy lélegzetvételű és összetett anyaggal, mint Shakespeare vagy Csehov egy-egy műve. Jó ideig tartó küzdelem, hogy eldönthesse, melyik szöveggel foglalkozik. Huszonkét évesen természetesen mást gondol az ember például Ibsenről, mint negyvenévesen. Éppen ezért, fiatalabb koromban előfordult, hogy inkább kortárs színpadi darabokkal foglalkoztam. Természetes folyamat volt, ami alatt kikristályosodott előttem a nagy szerzők gondolatvilága annyira, hogy színpadra állítottam a műveiket.

– Az egyén kiteljesedésének lehetősége közel sem biztosnak tűnő végállomás az előadásaiban. Gyakorta a szereplők körüli társadalmi környezet meggátolja vágyott, saját útjuk bejárását, például Anna Karenináét is. Miként lehet elérni, hogy ennek ellenére mégis szabadon dönthessenek a sorsukról?

– Mindannyiunk életében eljön az a pont, amikor el kell döntenünk, hogy rálépünk a saját utunkra. Ezek a szereplők képesek arra, hogy ezt helyváltoztatás nélkül elhatározzák. Legtöbben megfeszülnek attól az állapottól, hogy a testük beleragad a sárba, amiben élnek, a lelkük pedig az ég felé vágyik. Az említett színpadi alakok viszont képesek felismerni ezt a konfliktust, és megküzdenek vele. A hősnek ugyanis csakis akkor adódik joga a teljesebb körű változásra, ha képes önmagát is megváltoztatni. Ez a bizonyos értelemben megfeszített húrként megjelenő állapot izgat a karakterekben. A családomban szoktunk is beszélgetni, hogy szép, szép a lelki és szellemi őrlődés, de miért nem készítek már egy komédiát végre?… Miután nem tudok minden alkalommal érvényes választ nyújtani erre, azt felelem, hogy a komédiák rendezőit rosszabbul fizetik…