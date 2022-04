Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 13. rész

A film vége felé, a töprengéseire választ kereső báró és a lecsendesült Psyché az idevezető úton már autómobilokat figyel. A forgatási helyszínt a Veszprém megyei Pulán találjuk. A Balaton felvidékhez tartozó település határában épült fel, az a néhány díszletház, mely az itt lévő eredeti népies lakóházakkal együtt alkotta a filmben a vadregényes terepet. Jól megfigyelhető, hogy a stáb egy zöldszínű óriásdeszkával szándékosan takarta ki a beállítási szögek további lehetőségeit. A lezárt tér, így már megfelelően illusztrálta a néhány házból álló állomás út menti helyszínét.

A regény harmadik főszereplőjének, az osztrák Zedlitz bárónak hatalmas birtokát több helyszínből rakták össze az alkotók. Kastélyát a Csehországban lévő, kedvelt kirándulóhelyként kezelt Cervena Lhota jelenítette meg. A magyarul Vörös kastélynak mondott épület egy sziklára épült, melyet egy halastó vesz körbe. A várba egy hosszú kőhídon keresztül juthatunk be. Az eredetileg gótikus erőd később reneszánsz stílust öltött, és önálló legendája alakult, miszerint maga az ördög jött el egyszer a kastély úrnőjéért. A néphagyomány szerint a hölgy kifröccsenő vére, vörösre festette a vár homlokzatát, melyet később már nem lehetett eltüntetni a falakról. A kinézetre is romantikus vár, utolsó gazdája az Osztrák-Magyar Monarchia vatikáni nagykövete volt, aki megpróbálta neoreneszánsz stílusra átalakítani a várat. Az államosítást követően gyermekklinikának adott helyet, majd a cseh rendszerváltás után, kiemelt műemlékű védettséget kapott. Állaga így kitűnő állapotnak örvend. A kastély egész évben látogatható. A filmben látható még itt, egy fából épített óriás méretű sextáns, amely a várat körbeölelő tó partján volt elhelyezve. Érdekesség, hogy a forgatást követően, hamarosan újabb magyar produkció érkezett ide, hiszen a Zsurzs Éva által rendezett Névtelen vár című tv sorozat fő helyszínét is a várkastély adta.

A báró birtokán azonban találhatunk más szép épületet is.

A Fejér megyében lévő, Dégi Festetics-kastély, és a hozzátartozó angolpark, valamint a Hollandi-ház szintén többször felbukkan a filmben.

Ez utóbbi, mára igen kedvelt és keresett forgatási helyszín, nemcsak hazai, hanem nemzetközi produkciókban is. A Hollandi-ház Bódy elképzelésében a báró nagyfokú törődését érzékelteti. A vázlaton bemutatott elképzelése, a Bécs melletti birtokán dolgozó bányászoknak megépült szanatóriumot jeleníti meg. Az egyedi stílusú épületet Festetics Pál építette 1891-ben. A németalföldi építészeti vonásokat viselő emeletes ház, történetileg úgy asszociál a filmhez, hogy a tüdőbeteg gróf Festetics Andorné gyógyulásának érdekében hozták létre. A korábban csak csónakon, ma már kis fahídon megközelíthető ház, igazi gyöngyszeme lett a hazai kastélyturizmusnak. A látogatók a kastéllyal és parkkal együtt tekinthetik meg ezt a nem mindennapi esztétikai látványosságot.

A történetben a bányászcsaládok lakó és munkakörülményeit, különböző tudományos módszerekkel kívánta segíteni a báró. A filmben a színes szűrőkkel és felgyorsított effektekkel dramatizált képeken, a Tatabányához tartozó Hatos telep, egykori földszintes házsorait látjuk, ami valójában is a mélyszegénységben élőknek volt a lakhelye.

A cselekmény később közvetlenül a szabadságharc kitörését megelőző időszakot, majd az azt követő éveket is felvillantja.

Szarvas, Bolza kastély.

A második rész a Habsburg-ház ellen lázadó nemzetiségek, reformista törekvéseit bemutató, pozsonyi országgyűléssel kezdődik. A más magyar játékfilmekben többször szereplő, pesti Megyeháza Budapest belvárosában jellegzetes boltíves udvarával, most is a pozsonyi országgyűlés épületét hivatott megjeleníteni. A lengyel nép melletti kiállás a filmben, drámai hangsúlyokat hordoz. A jeleneteket áthallásos volta miatt, azonban a régi szocialista rendszer nem engedte bemutatni. A bemutatott képek ugyanis finoman utaltak, a viharos 1981-es lengyel belpolitikai eseményekre, a szolidaritás által politikai reformokat sürgető eszmék megvalósításaira. Így tulajdonképpen a film középső epizódja, egészen a rendszerváltásig dobozban maradt, bár a rendező abban a hitben volt, hogy a film kópiája ment tönkre teljesen.

Az országgyűlés terme is megjelenik a filmben. A különös tölcsérformájú széllapátokkal díszített nagyteremnek, a Józsefvárosi Palotanegyed, Bródy Sándor utca 8 szám alatt lévő patinás falansztere adott otthont. Az épület, amely most a budapesti Olasz Kultúrintézeté, egészen 1902-ig volt a magyar országgyűlés képviselőháza. Az Ybl Miklós által tervezett palota építészeti formái és belső terének tágas méretei, előkelő megjelenést sugároznak a filmben.

Budapest emellett más arculattal is feltűnik a színen. Pest-Buda vízivárosi házai jelennek meg, amikor a lány hosszú idő után felkeresi gyermekkori barátját. A tabáni életképben, a Döbrentei utca 9 alatt találjuk azt a szappanfőző udvart, ahol mély apátiában, egy mellékpincében éli életét László. A földszintes korabeli házban, ma helytörténeti kiállítás található. Ugyanakkor a korabeli Pest-Buda galopp pálya ligetes miliőjének helyszínét, a Dunakeszin található Alagi Lóversenypálya és tréningközpont helyettesítette. Szintén a reformkor pesti éveit idézik a Ludovika épületének zárt udvarán látható hőlégballonos jelenetsor látványos képkockái. A film vége felé közeledve pedig feltűnnek a Fiumei úti Nemzeti Sírkert jellegzetes pantheonjai is, ahol a költő temetésének képeit figyelhetjük meg.

Amíg Psyché a szabadság eszméivel van elfoglalva, addig Nárcisz felvilágosult költői vénáját igyekszik bizonyítani.

Felvidéki látogatásának forgatási helyszínét, a Holt-Körös partján, a szarvasi Bolza- kastélynál kell keresni.

A csónakon érkező Ungvárnémeti Tóth Lászlót, azonban nem győzi meg az egyszerű teatrista rendező lelkes szónoklata. A jelenetnek helyt adó partszakasz és kastély bejárat, romantikus, és hiteles képet fest a 1840-es évek vidéki Magyarországáról.

A szabadságharc elbukását stilizáló Pest-budai képeken, feltűnik a budai vár néhány jellegzetes utcája, így a Tóth Árpád sétány és a Móra Ferenc utca, ahol Psyché stílusosan, romákkal együtt, egy szekéren megbújva menekül el.

A film utolsó részében, új helyszínként, de csak csupán néhány felvillanás erejéig mutatkoznak az Uránia filmszínház belső építészetének, szecessziós-mór stílusú boltívei, mint a múlt század elejét szimbolizáló revüszínházak lokálos enteriőrje.

Dég kastélypark, Hollandi ház.

A Nárcisz és Psyché filmes időutazása néhol szürrealista, posztmodern ábrázolása minden bizonnyal megelőzte a korát. Megtekintése egyfajta inger-orgia, amely szüntelenül adagolja az érdekesebbnél érdekesebb, vizuális és specifikus képi világot. Teszi mindezt valósághű, és realista történelmi síkon, amely folyamatosan együtt halad a múló idő kerekével. Helyszínei elkápráztatják a nézőt, és arra ösztönzik, hogy Weörös Sándor költészetét, csakis a kiterjesztett virtuális valóság fantáziáján keresztül szabad olvasni.



Borítókép: Patricia Adriani Psyché szerepében a film egy jelenetében (Fotó: Filmarchívum)