Egyedülálló tehetséggondozás a Nemzeti Tehetség Központban

A Nemzeti Tehetség Központ (NTK) 2022-ben már harmadik alkalommal hirdeti meg a Stipendium Peregrium Ösztöndíjprogramot (Stipi), amelynek a célja a kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása.

– Mindenekelőtt meg kell köszönnünk azoknak a magyar állampolgároknak, akik felajánlották idén is az adójuk egy százalékát, hiszen ennek és a kormányzati támogatásnak köszönhetően az idén immár 4,4 milliárd fordítható tehetségprogramokra

– hangsúlyozta Lantos Krisztina, az NTK ügyvezetője. Majd hozzátette: a tehetségek támogatása befektetés a jövőbe és a tehetségek közül a kiemelkedően tehetségesek kiemelkedő támogatást érdemelnek. Éppen ezért azok a kiváló eredményekkel rendelkező magyarországi és határon túli magyar fiatalok, akik felvételt nyertek a világ hatvanhét legrangosabb egyetemeinek egyikére és a beadás időpontjában tizenhét évesek, de a huszonnegyedik életévüket még nem töltötték be, pályázhatnak a Stipi B komponensére.

Fotó: Dombóvári Tamás

A támogatás lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjasok képességeiket optimális környezetben bontakoztassák ki, nemzetközi összevetésben is a lehető legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, valamint a legmodernebb infrastrukturális feltételek mellett szerezhessék meg tudásukat és az első diplomájukat. Az ösztöndíj a nyerteseknek jelentős anyagi segítséget nyújt: a támogatás egy éven keresztül minden költségüket fedezi a tandíjtól az utazási és szállásköltségen át egészen az étkezésig. – Ez egy évre akár maximum huszonhétmillió forint lehet, attól függően, hogy a világ mely tájára jelentkezik az aspiráns. A feltételek teljesítése mellett azok nyerhetnek, akik vállalják, hogy tanulmányuk befejezését követően tudásukat és képességeiket Magyarországon hasznosítják, hiszen a hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb egyetemén szerzett diplomával elhelyezkedők aránya. A megszerzett tudással hazánk versenyképessége erősíthető – mondta el Lantos Krisztina.

Jelenleg 47 fiatal tanul a világ különböző táján az ösztöndíjjal. Egyebek mellett olyan egyetemekre jutottak ki a legtehetségesebb diákok, mint az angol University of Cambridge, University of Oxford, az egyesült államokbeli Massachusetts Institute of Technology, University of Amsterdam vagy a francia École Polytechnique. A kiválasztási folyamatot kiváló instruktorok, támogatók segíttették eddig is, s ez idén sem lesz másképp. A kiválasztás módszertana nem szokványos, a hatalmas tudást mellett ugyanis fontos a tehetség személyisége is.

A természet- és a humántudományok területén is találkozhatunk ösztöndíjas hallgatókkal. A szakok terén is széles palettán mozognak a stipisek, van olyan diák, aki a művészetek, és van olyan is, aki az űrkutatás területén ér el kimagasló sikereket. – A külföldi egyetemek egyik fontos jellemzője az, hogy nagyon sok érdekes szakpárosítás érhető el – árulta el lapunknak Lantos Krisztina.

Miklósa Erika opera-énekesnő számára különösen fontos az ifjú tehetségek támogatása, így a Stipi Ösztöndíjprogramot is már a kezdetektől segíti. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázat egyedülálló lehetőség: – Micsoda szerencse ez a mai fiataloknak, hiszen a legértékesebb nemzeti vagyon a tehetség, ami a jövő kulcsa.

Az ösztöndíjasok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg idén 250 millió forint. A támogatás a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan vehető igénybe, és egy jelentkezésben egy egyetemen egy szakon való részvétel pályázható.

Az NTK a feltételeknek megfelelő diákok pályázatait 2022. június 13-án, 14 óráig várja, melyet a központ oldalán található online pályázatkezelő felület űrlapjának kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével tehetnek meg.

Borítókép: Lantos Krisztina és Miklósa Erika (Fotó: Dombóvári Tamás)