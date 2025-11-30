Adventi templomi koncertek Budakeszin

Budakeszitemplomi koncertkarácsony

Budakeszin pár évvel ezelőtt új adventi hagyományt teremtettek. A Budapest agglomerációjában található település kulturális intézménye, a KesziKult az ünnephez közeledve minden csütörtökön magas színvonalú koncertekkel örvendezteti meg a környék lakosságát. A város római katolikus és református templomában idén is különleges és a karácsonyhoz méltó előadásokat láthatunk.

Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes Forrás: Keszikult
A 2023-as és ’24-es nagy sikerű rendezvénysorozatokat követően, advent alkalmával Budakeszin ismét megtöltik az ünnepi és felemelő koncertek hangjaival a római katolikus Havas Boldogasszony-plébániatemplomot és a református Határon túli magyarok emléktemplomát.

Míg 2023-ban Szalóki Ági és Bognár Szilvia, a Szent Efrém Férfikar, Miklósa Erika és Szekeres Adrienn adott koncertet, addig 2024-ben fellépet Bolyki Balázs és a Bolyki Soul, Wolf Kati, Duka Elemér és a Gipsy Chamber Orchestra, valamint Tímár Sára és zenekara.

Az idei karácsonyi koncertsorozat első állomása e hét csütörtökön meg is valósult, azonban három eseményre még eljuthatnak az érdeklődők. 

December negyedikén Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja (képünkön) és a Virtuózok adnak koncertet, amellyel a zenei értékek halhatatlanságára szeretnék felhívni a figyelmet. December 11-én Sudár Annamária, valamint a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Misztrál együttes a hazai és külföldi költők verseit megzenésítő produkciójával készül, míg december 18-án a Bartók–Pásztory- és Prima-díjas Magyar Rádió Gyermekkórusa melengeti meg mindenki szívét és lelkét.

 

