Adventi templomi koncertek Budakeszin

A 2023-as és ’24-es nagy sikerű rendezvénysorozatokat követően, advent alkalmával Budakeszin ismét megtöltik az ünnepi és felemelő koncertek hangjaival a római katolikus Havas Boldogasszony-plébániatemplomot és a református Határon túli magyarok emléktemplomát.

Adventi koncertek Budakeszin (Forrás: Facebook)

Míg 2023-ban Szalóki Ági és Bognár Szilvia, a Szent Efrém Férfikar, Miklósa Erika és Szekeres Adrienn adott koncertet, addig 2024-ben fellépet Bolyki Balázs és a Bolyki Soul, Wolf Kati, Duka Elemér és a Gipsy Chamber Orchestra, valamint Tímár Sára és zenekara.

Az idei karácsonyi koncertsorozat első állomása e hét csütörtökön meg is valósult, azonban három eseményre még eljuthatnak az érdeklődők.

December negyedikén Tokody Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja (képünkön) és a Virtuózok adnak koncertet, amellyel a zenei értékek halhatatlanságára szeretnék felhívni a figyelmet. December 11-én Sudár Annamária, valamint a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Misztrál együttes a hazai és külföldi költők verseit megzenésítő produkciójával készül, míg december 18-án a Bartók–Pásztory- és Prima-díjas Magyar Rádió Gyermekkórusa melengeti meg mindenki szívét és lelkét.