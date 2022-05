Kaland nélkül nincs gyerekkor

Az ifjúsági filmeket akkor szereti igazán a közönség, ha úgy tanítanak meg az élettel kapcsolatos fontos dolgokat, hogy közben remekül szórakozik a család apraja és nagyja. Ráadásul az igazán jó ifjúsági filmek nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szolgálnak némi unaloműző gondolkodnivalóval. A kis Nicolas és az elveszett kincs valódi érdeme, hogy arra tanítja meg nézőjét, hogy egy család akkor működik igazán jól, ha figyelünk egymásra. A film szépen bemutatja, hogy mindez persze nem is olyan egyszerű. Ha például a családfő előléptetése miatt más városban kap munkát, ami azt jelenti, hogy költözni kell, az okozhat némi problémát a család többi tagjának. Főleg akkor, ha senki nem kívánja még a háta közepére se a költözést. Arról már nem is beszélve, hogy a film nézése közben szembesülhetünk azzal, mekkora trauma egy gyereknek a költözés. Az, hogy egyik pillanatról a másikra kiszakítják a megszokott környezetéből, hogy távol kerül a barátaitól.

A kis Nicolas történeteinek óriási kultusza van Franciaországban, de hazánkban is nagyon sokan ismerik és szeretik. René Goscinny francia képregényíró és humorista, aki egyébként világraszóló ismertségre tett szert Asterix és Lucky Luke kalandjainak szerzőjeként, feledhetetlen karaktereket alkotott a kis Nicolas történeteiben. Ott van például Agnan, aki azért a tanító néni kedvence, mert ő a legjobb tanuló, rossz tulajdonsága, hogy igencsak szeret árulkodni, ha dolgozatot kell írni, akkor örvendezik, viszont nem lehet mindezekért jól megverni, mert szemüveges. Alceste nagydarab fiú, imád enni, főleg lekváros kenyeret (a filmben croissant-t), de a többi harapnivalót se veti meg, mindenféle csínytevésben benne van, csak étellel és éhségsztrájkkal ne legyen kapcsolatos. Geoffroy papája a leggazdagabb a csapatból, nincs olyan dolog, amit meg ne venne a fiának, ezért ő nagyon ügyesen megtanult kérni. Eudes erős, ő leginkább mindenkit jól orrba vágna, aztán ott van Clotaire is, neki nem igazán megy a tanulás, a gondolkodás is a nehezére esik, sokszor van büntetésben, a tanórák alatt életének fáradalmait szokta kipihenni, néha úgy, hogy elalszik.