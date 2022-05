Szájról szájra, lélektől lélekig

Ahogy Bagdy Emőke megfogalmazta – aki a rendező több művében megjelenik szakértőként –, Jelenczki István Trianon-filmje nemzettudat-formáló jelentőségű. Az alkotó dokumentumfilmjein keresztül már több mint négy évtizede küzd a magyarság valódi öntudatra ébredéséért a valós történelem bemutatása által, a nemzet ellen elkövetett igazságtalanságok részletes feltárásával, az ok-okozati tényezők és a következmények konzekvens ábrázolásával. Ahogy alkotásainak nagy része, úgy a Trianon-film is a hivatalos támogatási rendszeren kívül készült el, mégis talán az egyetlen átfogó és alapos dokumentumfilm, amely az 1920-as nemzettragédiánkról született. Vajon miért nem tűzi műsorra egyik televíziós csatorna sem?

– A Trianon-filmem esetében nem az én személyemet, hanem az igaz­ságot hallgatják el, amelyet egyébként a mai napig nem lehet kimondani – állítja a rendező, aki alcímként II. Rákóczi Ferenc fejedelem jelmondatát választotta, miszerint „Isten az igaz ügyet nem hagyja el”. – Mi sem bizonyítja e mondat igazát jobban, mint a magyar történelem, mely során számtalanszor próbálták kiirtani népünket, sikertelenül – hangoztatja. – Ez a törekvés Tria­nonnal érte el az egyik csúcsát, mely nem is nemzetgyilkossági kísérlet volt, mint arra Vecseklőy József könyvében rámutatott, hanem egyenesen nemzetgyilkossági gyakorlat – szögezi le Jelencz­ki István, aki szerint ez a gyakorlat a mai napig is zajlik a háttérben. Már korábban is említette az általa „csak azért is és mégis” magatartásként jellemzett alapállást, amely a magyarságot mindezek ellenére megtartotta a Kárpát-medencében, hiszen – ahogy fogalmaz – ez az, ami szembemegy mindennel, ami a világban folyik. Úgy véli, ez nemzetünk sorsa, azonban látványosabb lenne a megmaradásunk folyamata, ha minél többen ráébrednének arra, hogy az országot nem a pártok – melyek képviselői a nemzet szolgái –, hanem az állampolgárai tartják meg. Makovecz Imrét idézi, aki építészhallgatóinak címezte az intést egy dokumentumfilmben: „Akkor lesz Magyarország, hogyha megcsináljátok.”

Azonban nem mindegy, hogy miféle lelkületben történik az erkölcsi értelemben vett országépítés. Hogy az ember milyen szellemiséget képvisel életében, az többnyire a családban és az iskolában dől el. Utóbbira jó példának tartja az 1920-ban kiadott egyszerű irkafüzetet, melynek első és hátsó borítója Jelenczki István Trianon-filmjének plakátjára és DVD-borítójára is felkerült. Ábrázolja ugyanis a történelmi és a csonka ország térképét egymásra vetítve, Papp-Váry Elemérné Hitvallását, a hátlapján pedig egy statisztikai adatsor szerepel arról, mit vettek el az országtól a békediktátum következményeként. – Akkoriban a kisiskolás napjában legalább egyszer kivette ezt a füzetet a táskájából; neki nem kellett elmondani, hogy mi az a Trianon – mondja a filmrendező, aki szerint az ’56-os nemzedék jelentős része ebben a „Hiszek egy” szellemiségben és erkölcsiségben nőtt fel, ezért szállt szembe az akkori Európa legnagyobb szárazföldi hadseregével. Szóba kerül a vidék is ennek kapcsán, melyet Jelenczki István az istenáldotta jelzővel emleget, mivel szerinte mindig a vidék tartotta meg az országot. Most is. 1956-ban pedig nem fegyverrel állt a harcokban tevékenykedő fiatalok mellé, hanem élelmiszerrel segített, hátországot biztosított, de ami még fontosabb: három napon belül önerőből fölálltak az önkormányzatok. – Ez is azt bizonyítja, hogy a magyarságban mélyen kódolva létezik az önrendelkezés, az önfenntartás. Rákosi és Kádár ezért irtotta és pusztította ki azt a földmívesréteget, amely nem évszázados, de évezredes tudást hordozott – fejti ki.