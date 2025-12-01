Bayer Zsolt: Tűpontos!

Írni akartam a dologról én is, de Kohán kolléga tűpontos elemzése után felesleges. Talán csak annyit: ma még – remélhetőleg nem sokáig – Tusknak hívják a miniszterelnöküket. Ha ez megváltozik, ha visszatér a Jog és Igazságosság, akkor Brüsszel pontosan ugyanazt fogja tenni velük, mint amit tesz velünk, és akkor úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

Igaz, addigra már béke lesz, és egy új Ukrajna…

https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/nawrocki-lepese-2023-ban-meg-fajdalmas-lett-volna-2025-ben-mar-inkabb-szanalmas