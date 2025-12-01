idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Tűpontos!

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Jog és IgazságosságbékeUkrajna 2025. 12. 01. 8:13
Fotó: Martin Divisek
0

Írni akartam a dologról én is, de Kohán kolléga tűpontos elemzése után felesleges. Talán csak annyit: ma még – remélhetőleg nem sokáig – Tusknak hívják a miniszterelnöküket. Ha ez megváltozik, ha visszatér a Jog és Igazságosság, akkor Brüsszel pontosan ugyanazt fogja tenni velük, mint amit tesz velünk, és akkor úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

Igaz, addigra már béke lesz, és egy új Ukrajna…

https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/nawrocki-lepese-2023-ban-meg-fajdalmas-lett-volna-2025-ben-mar-inkabb-szanalmas

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekForma-1 Katari Nagydíj

A Red Bull „agyatlanja” rekontrázott, a Mercedesnek szóló újabb szavai kíméletlenek

Magyar Nemzet avatarja

Oscar Piastri olyat bukott, hogy abból tavaszig biztosan nem áll fel Max Verstappennel szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu