A közösséget összetartó erő

– Tehát mindkét projekt esetében kulcsfontosságú a közösségépítés, értékteremtés. Hogyan nyújt ehhez segítséget a pályázat?

– A közösséget a kultúra tartja össze, azt se közigazgatási határral, se ideo­lógiákkal szétválasztani nem lehet, ahogyan összekovácsolni sem. Ezt igazolja a történelmünk. Ma világszerte erős vélemény- és eszmei harcok zajlanak, ezért is kulcsfontosságú minden olyan törekvést támogatni, ami segít egy közösségnek megélni a szokásait, visszatanulni a hagyomá­nyait. Tegyünk hitet a közösségünk és a kultúránk értékei mellett. Ebben határozott előrelépést jelent megismerni a pajtáin­kat és tündérkertjeinket, ahol alapvetően abban hisznek, hogy együtt többek vagyunk. A pályázat ezeket a kulturális kapcsolódásokat és találkozásokat támogatja.

– A Kultúrpajta- és Tündérkert-mozgalom egyik közismert képviselője, Szarvas József színművész azt vallja, hogy a művészeteknek palotája van, a kultúrának pedig pajtája. Mit gondol, a pajtáknak a kultúra mely szegmenseire érdemes fókuszálnia?

– Szarvas József értékes gondolata sokaknak útmutatást jelent, miként a fent vázolt kezdeményezésekben is elévülhetetlen érdemei vannak. Ugyanakkor ennek a programnak nem feladata a kultúra szegmentálása vagy a műfaji kritériumok meghatározása. A fókusz a kulturális helyszíneken és azok szervezőerején van. A kultúra iránt elkötelezett gazdák most is végzik a munkájukat, és közösségeket kovácsolnak. A Magyar Géniusz Kollégium abban nyújt segítséget, hogy a helyi igényekhez alakítva valósuljanak meg hagyományörökítő és értékteremtő programok.

– A Pajtától a palotáig címmel rendezett konferencián áprilisban úgy fogalmazott: a pályázati kiírás mögött az a cél, hogy hálózatban gondolkodjunk és az egyes pajtákat és közösségeket megerősítsük. Hogyan valósulhat ez meg?

– A Kultúrpajta- és Tündérkert-hálózat program egy bátorítás arra, hogy a helyi szervezők, akiknek fontos a közösségépítés, beszélgessenek egymással, kapcsolódjanak össze és gondolkodjanak egységben. Legyen minden évben találkozási alkalom, hozzanak létre szervezeti formát. Szóljon a program a pajtásokról. A Kárpát-medence magyar lakta területeit átfogó hálózat kiépítésének a felelőssége és képviselete pedig aligha lehetne másnak a feladata, mint egy olyan országos működésű és elköteleződésű szervezetnek, amely a teljes magyarság kulturális összetartozásáért próbál erőfeszítéseket tenni, ez tehát az NKA Magyar Géniusz Kollégiumának vállalása.

Borítókép: Sándor Cecília (Fotó: Bach Máté)