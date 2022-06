Megértés és emlékezés

Az Együtt, szabadon – Magyar cigány hősök 2022 februárjában indult útjára, s elsőként Pécsett mutatkozott be. Eddig országszerte összesen huszonöt helyszínen – például Ózdon, Nyíregyházán, Egerben vagy éppen Debrecenben – tekinthették meg az érdeklődők. Június 23-tól pedig a Bálna előtt, azaz budapesti helyszínen állomásozik a büszkeségtabló, melynek célja, hogy bemutassa a magyar cigány közösség azon kiemelkedő tagjait, akik szakmai és közéleti tevékenységükkel már a diktatúra évei alatt is hozzájárultak egy öntudatos és büszke magyar roma közösség felépítéséhez, Magyarország kulturális fejlődéséhez, színesebbé tételéhez, vagy hazájuk szabadságáért áldozták életüket. Megismerhetjük többek között Cziffra György zongoraművész, Szakcsi Lakatos Béla zeneszerző, Szentandrássy István és Péli Tamás festőművészek, Lakatos Menyhért író, költő, valamint Puczi Béla, az 1990-es marosvásárhelyi Fekete március hősöket.

Rohanó világban élünk, amely nagyon sok mindent természetesnek és magától értetődőnek tekint. Legtöbbször nincs időnk arra, hogy időről időre távlatosan szemügyre vegyük azokat az alapokat, amelyre az ország épül, pedig közös érdekünk számba venni a múltat, mindazt, amit az előttünk járó nemzedékektől kaptunk, és amelyektől azok vagyunk, akik – kezdte beszédét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki 1956 örökségéről, a kommunista diktatúráról, a hőseink elfeledéséről is szólt. A magyar cigányság hősei ezekben a zivataros időkben lelkiismeretesen segítették a többségi társadalmat, a közös haza ügyét. – Ez a közösség közülünk való, és velünk él évszázadok óta. Köztünk élnek, éppen ezért, ha a magyar nemzetről beszélünk, az alkotmány is világosan fogalmaz, a magyar nemzet államalkotó tényezői. Ha a zenére gondolunk, nincs olyan része a magyar muzsika világának, ahol a magyar cigányság ne lenne komoly súllyal jelen. Kevésszer beszélünk arról, hogy küzdelmeinkből is kivették részüket, sokszor, amikor a dolgok komolyra fordultak, akkor vállaltak hősies szerepet – hangsúlyozta a miniszter.

Ezt követően Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos beszédében szintén kiemelte, hogy az ország különböző helyszínein mutatták be azokat az embereket, akik életükkel példaként szolgáltak másoknak. A bajban, nehézségben mindig voltak olyan emberek, akik reménységet adtak nemzettársaiknak. A 30 éve szabadon olyan hétköznapi hősöket mutat be, akik az egyéni érdekek fölé tudták helyezni a közösséget, mert csak azok tudnak hősökké válni, akik a közösség javát szolgálják. A mi hőseink, akik cigányként a magyarságukat is őrizték és ápolták. Bemutatták, hogy a cigányságot nem lehet a nyomormarketingre felépíteni. Az értékek sokaságát és a magyarság gazdagságát emelték ki – fogalmazott Sztojka Attila.

Schmidt Mária történész, a kiállítás főkurátora elmondta, hogy az elmúlt felévben huszonöt helyszínen jelent meg a kiállítás. – Falvakban, kisvárosokban, megyeszékhelyeken fordultunk meg. A cigány hősöket bemutató tárlatot sok tízezer ember nézte meg. Ezek a hősök, akiket körbeutaztattunk az országban, olyan hősök, akikre büszkén tekintenek fel a cigányok és a nem cigányok az országban. Olyan embereket mutattuk be, akiknek munkásságára, életükre feltekinthet a magyarság. Mindegyik egy-egy olyan életpélda, akikre támaszkodhatunk, akikben megkapaszkodhatunk, s utat mutathatnak nekünk arra, hogy a jövőben hogy kell nekünk is olyan életet vezetni, mely a közösség javára válhat. Majd hozzátette: Mikor elolvassuk az életpályájukat, megnézzük a kisfilmeket, arcképeiket, akkor egy dolog van, amit mindegyikben fellelünk: mindegyik ott levő hős a nehézségek, a kudarcok ellenére végezte tevekénységét a közösség javára. Szívvel és lélekkel dolgoztak, s ez az, ami bevilágította a cigány közösségek életét és az egész magyar nemzetet.

Majd végezetül kiemelte, hogy ezzel a megnyitóval ez a sorozat véget ér, de reméli, hogy a jövőben a határon túli területekre is el tudják vinni.

Negyvenöt éven keresztül olyan rendszerben kellett élnünk, mely hazugságon alapult. Hazudtak a cigányoknak a magyarokról és a magyaroknak a cigányokról, s ez a sok hazugság falat húzott közéjük. Most a legfőbb feladatunk az, hogy ezt a hazugsághalmazt ledöntsük, hogy lemossuk magunkról mindazt az ellenségeskedést, ami ránk rakódott – összegezte a történész, hogy miért is kiemelkedően fontos ez a vándorkiállítás.

A megnyitóünnepségen Kökény Tamás, a Virtuózokból ismert ifjú nagybőgős tehetség kápráztatta el a hallgatóságot. A beszédeket követően pedig a Lakatos Mónika FolkTrió adott ízelítőt a magyar cigányság méltán világhírű zenei kincseiből. A tárlatot a Bálna előtt július 6-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

