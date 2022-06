Nem a gének, hanem a lélek

Géczy János A bizánci paktumban az újraírt történelem magyar vonatkozásaira helyezi a hangsúlyt, történelmi regényeiben általában az Álmos fejedelem előtti, valamint a magyarok hazatérése és István királlyá koronázása közötti időszakokra összpontosít. Jelent már meg kötete Atilláról A királyok királya címmel, valamint Árpád vezérről is.

Középiskolai oktató lévén saját bevallása szerint írásaival mindig tanítani is kíván, főként mivel az általa feldolgozott korszakokról az iskolában vajmi keveset hallanak a diákok. Írásai azonban nem csak a fiatal korosztálynak szólnak, sőt! Hiszen történelmünk a hivatalos narratíva által évtizedekig elhallgatott, letagadott, elferdített szegmensébe kalauzol, mégpedig olyan olvasmányos, szövevényes, izgalmas stílusban, hogy az edzett krimifogyasztók is bátran megsüvegelhetik.

Legutolsó nagy lélegzetvételű történelmi regénye óta azonban eltelt tíz év, így rendkívül megörültem, amikor legújabb kéziratát megkaptam. Sejtettem, hogy Az Álmos-rejtély című kötettel sem hazudtolja meg önmagát, de hogy ilyen mértékben túl is szárnyalja, azt nem gondoltam. Ez a regény – ahogy a székely atyafiak mondják – mindent is tartalmaz. Műfaját tekintve nehezen behatárolható; korokon átívelő történelmi thriller, amely szintén tanító jellegű, ugyanakkor felkavaró pszichoanalízis is, mely nem csupán a szerző mélylélektana tele családi vonatkozásokkal, hanem a magyar nemzet lelkiállapotának feltárása is egyben.

A magyar történelmet fogja közre Álmos vezértől jelen korunkig, és olyan finoman csúszik egyik idősíkból a másikba, mintha csak felülről tekintenénk a nagy egészre, amely megértéseket, felismeréseket, összefüggéseket hordoz a szemlélőnek. Nagyszerűen ötvözi az életrajzi ihletésű elemeket a történelmi tényekkel, a magyar őstörténet kutatóinak eredményeivel, ugyanakkor megjelenik napjaink háttérhatalma, s mindaz, ahogyan az egész világot az élet minden területén irányítja ez a titokzatos erő.Géczy Jánosnak különleges érzéke van ahhoz, hogy nem konkrétan megfogalmazva, mégis teljesen egyértelműen, a legegyszerűbb szavakkal kifejezve adjon közre csupán egy-egy mondatban eget rengető igazságokat a mai kor jellemzőivel; a megvezetéssel, a manipulációval, a mesterséges tudatlanságban tartással kapcsolatban.

Nagyra becsülöm, hogy nem az az elsődleges szempontja, hogy bevételt szerezzen az írásaiból, hanem hogy minél szélesebb rétegekhez eljussanak.Géczy János viszonylag későn talált rá az írásban kibontakozó küldetésére, hiszen elmondása szerint nem hozta gyermekkorából a magyarságtudatot, matematika–fizika szakos tanárként pedig sokáig egyfajta racionalista, materialista vonalat képviselt, de amikor Pap Gábor és Molnár V. József előadásaival találkozott, pillanatok alatt beszippantotta a magyar ősiség, elődeink mérhetetlen tudása és mély ismeretei a világ működését illetően, és maga is elkezdett behatóan foglalkozni a témával. Olyannyira, hogy azóta tanóráiba is becsempészi a magyar történelem egyes vonatkozásait, akár olyan kortárs példaképeket állítva a fiatalok elé, mint Mónus József, a Fehér Farkas, a korábban említett két kutató, vagy Obrusánszky Borbála és Grandpierre Atilla, akikkel Az Álmos-rejtélyben is találkozhatunk áttételesen.

Azért kezdtem el írni, hogy hozzájárulhassak ahhoz, hogy a magyarok visszakapják a mítoszaikat

– árulja el, majd hozzáteszi azt is, hogy a magyar lelkület nem csupán állampolgárság kérdése.

A magyart nem a gének, hanem a lélek emeli magyarrá

– emlékeztet. Úgy véli, a magyarság küldetése egyéni és nemzeti sorsvállalásból áll össze.

Amikor arról kérdezem, hogy Az Álmos-rejtély mikor jelenik meg, elmondja, hogy már egyáltalán nem szeretne pénzért könyvet árusítani. Így jött az ötlet, hogy létrehozzon egy virtuális könyvespolcot a közösségi oldalon, ahonnan bárki, bármikor „leemelheti” és elolvashatja. Mint mondja, idővel az összes regénye felkerül ide, később pedig más írók is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, és akár virtuális könyvszobává, majd könyvtárrá is bővülhet az online tér.