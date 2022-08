A magyaroknak nincs párja a világon

Igazi balatoni nyaralásban volt része Tóth Gabi családjának, az énekesnő szerint rengeteg csodálatos hely van Magyarországon, ahová érdemes elmenni.

Balatonszőlősön töltöttük a hetet, ahol minden adott volt a felhőtlen nyaraláshoz. Ha strandolni akartunk, biztonságos, tiszta, rendezett parton tehettük. Ha étterembe mentünk, megvacsoráztunk Balatonfüreden – ami néhány kilométerre van Balatonszőlőstől. Kirándultunk a Jókai-villába, majd piacoztunk Tihanyban. Óriási élmény volt az apátságba bemenni, I. András király sírjánál állni – véleményem szerint fontos, hogy az emberek megismerjék a múltunkat, azt, ahonnan indultunk

– fejtette ki Tóth Gabi, aki a nyaralás előtt Erdélyben turnézott. Mint mondja, régi vágya volt az erdélyi turné.

Az elmúlt 17 évben többször jártam egy-egy magyarok lakta településen, és éreztem a közönség szeretetét, támogatását, ami mindig motivált. A közösségi oldalaimon is látható, hogy mennyi követőm van a határon túlról, leginkább Erdélyből. Ezért ez lelkileg nagyon fontos turné volt számomra.

Megerősítette a hitét, az önbizalmát, és a nemzettudata is mélyebb lett.

„Gondoljunk bele: az erdélyi magyarok képesek voltak Románián belül a hitükkel, erejükkel megtartani Erdélyt és a magyarságot. Megtépázták őket a rendszerváltás előtt, elnyomták, meghurcolták a magyarokat, mégis megmaradtak, nem törtek meg, kitartottak, őrizték a hagyományaikat, az anyanyelvünket, a kultúránkat, történelmünket pedig tovább adták nemzedékről nemzedékre. Példát mutatnak nekünk, hogy itthon, Magyarországon is legalább úgy vigyázzunk az értékeinkre, magyar kultúránkra, hagyományainkra, ahogyan Erdélyben teszik, csak így maradhatunk meg magyarnak.”

Az énekesnő az interjúban leszögezi: az identitásunk, hitünk, kultúránk megőrzése a megmaradásunk záloga.

Az az álmom, hogy eljön majd az idő, talán nem is olyan sokára, amikor rólunk vesznek példát a nyugati országok. Erő, büszkeség, nemzettudat, ez a magyarság. Ez a mi küldetésünk. Meggyőződésem, hogy a magyaroknak nincs párja a világon – különlegesek, egyediek vagyunk, tele tehetséggel, szorgalommal és elképesztő kulturális hagyományokkal.

Tóth Gabi az interjúban arról is beszél, hogy tavaly nyáron rengeteg támadás érte, ebben a nehéz időszakban az adott számára erőt, hogy tudta, ez csak a társadalom szűk rétege, akik azonban nagyon hangosak. Ők támadták, gyűlölködtek.

Úgy éreztem, hogy a valóságot akarják meghamisítani. A hétköznapokban ugyanis teljesen mást tapasztaltam, mint amit az interneten olvastam. Rengeteg támogatást kaptam az emberektől.

Az énekesnő arra is kitér, hogy soha nem titkolta, honnan jött, milyen értékrendet vall.

Már 2012-ben énekeltem a Nemzeti dalt a Kossuth téren Orbán Viktor beszéde előtt, de az akkor senkinek nem tűnt föl. Mindezt, a hitemmel együtt otthonról hoztam. Persze, az is igaz, hogy nem írtam ki a homlokomra és hirdettem, ha kellett, ha nem. Aztán a hangos kisebbség megkérdőjelezte, hogy én őszintén ebben hiszek-e. Elképesztő vehemenciával jöttek nekem a magukat el- és befogadónak vallók. Én pedig azt mondtam: tudjátok mit? Igen. Ez az én értékrendem. Ez volt az én coming outom.

Tóth Gabi úgy véli, felborult az egyensúly. Mint mondja, egy bizonyos kör erőszakosan próbál különböző ideológiákat lenyomni a torkunkon. Mintha a talpáról a tetejére borult volna föl a világ, alapvető értékeket kérdőjeleznek meg. Nyugat-Európa pedig élen jár ebben.

Az énekesnő elfogadja, ha valakinek más az értékrendje vagy mást gondol a világról, mint ő.

Egyet azonban nem értek, mégpedig azt, hogy ha valaki liberálisnak mondja magát – ahogy a gyűlölködők és lázítók nevezik magukat –, miért nem tudnak az én értékrendem mellett szó nélkül elmenni? Miért állítják magukról, hogy elfogadóak, ha nem azok?

– teszi fel a kérdést.

Az interjúban arról is olvashatnak, hogyan találta meg saját hangját az énekesnő, aki elmondása szerint már gyerekkorában népzenei közegben szocializálódott.

Táncházba jártam, népdalokat énekeltem. Ez volt a természetes közegem. Aztán jött a Megasztár, amikor a külsőségek felülírták a belső lényeget, a mély tartalmakat

– emlékezett vissza.

2014 körül viszont alkotói válságba került. Elhatározta, hogy gitározni tanul, talán a hangszer felébreszt benne újra valamit. Csóka Péter gitáros tanította, aki elkezdett egy népdalt játszani, amire énekelni kezdett. Ott aztán történt valami. Varázslatos pillanat volt. Rájött, hogy ez hiányzott.

Ezután kezdett átdolgozni népdalokat, a Kárpát-medence népzenéjét keverni a mai, modern stílussal.

Persze emiatt is sok barátot veszítettem a szakmában. Vannak, akik nem is köszönnek nekem. Teljesen hátat fordítottak emiatt. De szerencsére nagyon sok új barátot találtam, sok művész keres, hogy dolgozzunk együtt, és ez hatalmas megtiszteltetés. Már nem aggódom, de az biztos, hogy nagyon tanulságos időszak van a hátam mögött. Érdekes, hogy a legnagyobbak, Charlie, Demjén és Balázs Fecó – Isten nyugosztalja – mindig is úgy kezeltek minket a nővéremmel, mintha a gyerekeik lennék. Az ő szeretetük, támogatásuk mindennél többet ért számomra.

Az interjú végén szó esik arról is, hogy a Kárpát-medencei turné folytatódik, Révkomáromban és Dunaszerdahelyen a felvidéki magyarokkal találkozik majd. Mint mondja, a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásának köszönhetően ez az álma is valóra vált. Idehaza fellép Székesfehérváron és Szegeden, emellett Szarka Tamás, a Ghymes Együttes alapítója őt kérte fel egy cigány musical női szerepére. A lemezanyag már elkészült, amit a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutatnak be augusztus 19-én.

