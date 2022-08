„Szerencsére nem lett kevesebb a pályakezdő író”

– Lassan három esztendeje a Tokaji Írótábor Egyesület elnöke. Ez befolyásos poszt? Úgy értem, tud hatni a magyar irodalmi életre?

– Inkább úgy közelítek a kérdéshez, hogy akár az elmúlt évek politikában felhalmozott kapcsolati tőkéjét, akár a mostani múzeumvezetői feladatomat, akár az irodalmi, művészeti világban meglevő kiterjedt kapcsolatrendszeremet fel tudom-e használni mind, az írótábor presztízsének a növelésére fordítani. Elnökké választásom óta ez volt a harmadik írótábor, s csak remélni tudom, hogy a pozitív változásokat mind a rendszeres táborozók, mind a tokaji és a hegyaljai polgárok, mind pedig a szélesebb nyilvánosság érzékeli. Tokaj gyönyörű, én régóta szerelmese vagyok, s fontosnak gondolom, hogy ne csak a mi belügyünk legyen az írótábor jelenléte, ötven év után érezzék igazán magukénak a helyiek is. Ebben partnerünk Posta György polgármester, Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, de kiváló szövetségesünk a térség fejlődéséért elkötelezett Stumpf István is, aki jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány elnöke. Még anyagilag is támogatta az egyetem Pogány Gábor Benő szobrászművésznek a jubileumi írótáborban felállított szobrát.

– 1996 óta aktív résztvevője az írótábornak. Milyen szakmai események zajlanak a táborban?

Az írótáborban hagyományosan irodalmi, irodalomtörténeti és intézménytörténeti előadásokon, szakmai beszélgetéseken lehet részt venni. Az elmúlt években színesítettük a palettát, vannak izgalmas viták, kerekasztal-beszélgetések, színházi előadások, koncertek. Az idei tábor nyitó színházi előadására, Sütő András Káin és Ábeljére, amit Kis Domonkos Márk rendezett, még Sárospatakról is jöttek nézők: kifejezetten örültem, hogy a Rákóczi Múzeum igazgatónője, az idén augusztus 20-án kitüntetett Tamás Edit igazgató asszony és kollégái is velünk örültek ennek a nagyszerű drámai műnek. De például a Sárik Péter Trió is kicsalta a főtérre a tokajiakat, Pély Barnáék táborzáró koncertjén pedig velünk együtt énekeltek és buliztak a helyiek és a környékbeliek.

– Hogy tapasztalja, az eltelt 26 évben nőtt vagy csökkent az ifjú írók-költők száma? Változott az irodalom társadalmi presztízse?

– A közelmúltban jártam a Fiatal Írók Szövetsége nyári táborában, ahol az alapítás időszakára emlékeztünk vissza. Huszonhárom éve tizenheten alapítottuk a szervezetet. Ma sok száz lelkes fiatal működteti. A táborukban is üdítő pezsgés fogadott. Tehát sok fiatal próbálkozik írással, az irodalom szeretete, a költészeten, a szépprózán keresztüli önkifejezés igénye a mai fiataloknak is a sajátja. Ugyanakkor az irodalom társadalmi presztízse látványosan csökkent, részben amiatt, hogy kevésbé hallatszik a jelenlegi óriási kulturális zajban, mint pár évtizede, részben pedig nincs meg az a politika számára is fontos szerepe, közéleti dimenziója, mint ami a szocializmus évtizedeiben jellemző volt. Ezzel együtt lehet és kell is élnünk, ugyanakkor szerintem ez nem jelentheti azt, hogy az írók kivonulnak a közéletből, éppen ennek az ellenkezőjére buzdítottam az írótábor megnyitásakor is, az írástudók szerepét és felelősségét hangsúlyozva.

– Az írótársadalom megosztott, legalábbis az 1920-as évek közepétől, s a népi–urbánus törésvonal mintha a mai napig húzódna. Érződik ebből valami az írótáborban?

– Bár az írótábor visszajáró tagjainak a többsége esztétikai értelemben nagyon sokszínű tevékenységet végez, politikai felfogását tekintve inkább a nemzetben gondolkodó közösséget erősíti. Ugyanakkor vannak politikai szempontból is érdekes viták, ütközések, ilyen volt az az általam vezetett nemzedéki beszélgetés a nyolcvanas évekről, amelyben Turczi István, Zalán Tibor, Petőcz András és Kukorel­ly Endre csapott össze, s amiről a Magyar Nemzet is tudósított.

– Az említett beszélgetés címe: Egy irodalmi nemzedék a rendszerváltozás forgatagában, ezen „népi” és „urbánus” írók egyaránt részt vettek. Mire jutottak?

– Nem fogalmaznék így, részben azért, mert a népi és az urbánus kategóriák szembeállítása mára érvényét vesztette, ráadásul a vitában részt vevő már említett négy kiváló író-költő egyike sem népi, de igazán urbánusnak sem nevezném őket. A vitát nagyon élvezte a közönség, láthatólag mindenki ki van éhezve az olyan friss beszélgetésekre, amikor értelmesen megvitatjuk a közös dolgainkat, és nem feltétlenül értünk egyet mindenben. Általánosan elmondható, a vitakultúra nagyon alacsony a mai magyar közbeszédben (a parlamentről már nem is beszélve), fontos kérdéseket nem vitatunk meg. Ebből a szempontból üdítő kivétel volt a tábor ezen programja.

– A tokaji írótábor 1972-es alapítása is kapcsolódik a megosztottsághoz, amennyiben egy 1941-es parasztíró találkozó szolgált példaként...

– A tokaji írótábor alapításának előzményét a népi írók, szociográfusok tiszaladányi találkozójánál kell keresni, hiszen Móricz Zsigmond, Kovács Imre, Veres Péter, Püski Sándor, majd az általam nem igazán kedvelt Darvas József többször járt a településen, és szoros kapcsolatban álltak a helyi gazdákkal. 1972-ben nem direkt módon az állampárt, hanem a miskolci irodalmi folyóirat, az akkor tízéves Napjaink támogatásával a Hazafias Népfront szervezte az írótábort, s ez azt eredményezte, hogy viszonylag szabadon lehetett vitázni és fontos sorskérdéseket megvitatni Tokajban. Ugyanakkor a megyei tanács anyagi támogatása és az, hogy az írótábor körül héjaként keringtek a kommunistáknak dolgozó ügynökök, mégis csak azt jelezte, a diktatúra egyetlen folyamatot sem hagy kontroll nélkül. De mindezt majd elolvashatjuk az idei táborunkban díjazott Soltész Márton készülő és nagyon ígéretes tábortörténeti monográfiájában.

– Maradva a politikánál, most adták ki az 1986-os emlékkönyvet, mivel 1987-ben szünetelt a tábor, pontosabban szüneteltették.

– Ennek az az eredménye, hogy az ötvenéves írótábor egyben az 50. és nem az 51. volt, mivel az 1986-os tábor politikai visszhangjai miatt a kommunista hatalom betiltotta az 1987-es tábort, sőt az évkönyv sem jelenhetett meg. Szerencsére az anyag nem kallódott el, 35 év után az idei táborban tudtuk bemutatni. Irodalomtörténeti szempontból is jelentős anyagról van szó, és kivá­lóan alátámasztja Soltész Mártonnak azt a sommás megállapítását, hogy a tokaji írótábor joggal követeli a helyét a rendszerváltozást előkészítő legfontosabb szellemi műhelyek és fórumok sorában.