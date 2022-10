A legjelentősebbek közt

– A Magyar Nemzeti Galériát se feledjük. Gondolom, a napokban véget ért Art deco Budapest sem teljesített rosszul.

– Valóban, igazán szerethető, izgalmas kiállítás volt, s végül nyolcvanezres nézőszám fölött zárt a tárlat.

– A számolgatás végére érve, a Szépművészetiben október ­közepéig látogatható első magyarországi ­Matisse-tárlat biztató számokat mutat?

– Meggyőződésem, hogy százezer látogató fölött zárunk. El kell mondanom, hogy

a Szépművészeti valaha volt legerősebb kiállítási évada ez a mostani, de a világ legnagyobb múzeumai­ban is néhány évtizedente, ha egyszer előfordul ilyen együttállás.

Kezdődött tavaly ősszel a Gerhard Richter-életműkiállítással, utána nyitottuk a Cezanne-tól Malevicsig című tárlatunkat, amit a Bosch-kiállítás követett. És még nincs vége ennek a fantasztikus sorozatnak, hisz október végén nyílik az átfogó, több mint ötven saját kezű festményt felvonultató El Greco-tárlat, amelynek fővédnökei a spanyol király és Magyarország köztársasági elnöke.

– Ilyen volumenű kiállítások mennyire jellemzők a nemzetközi színtéren?



– Az elmúlt ötven évben a miénk mellett mindössze két ilyen átfogó Bosch-tárlat volt az egész világon.

– Ezzel a közönségsikerről átkanyarodhatunk a szakmaira. E téren szintén komoly elismeréseket zsebelhettek be?

– Úgy az egyes kiállítások, mint a hozzájuk kapcsolódó katalógusok nagyon pozitív nemzetközi szakmai ­visszhangot váltottak ki. Hadd emeljek ki most csak egyetlen megtisztelő elismerést: a Cezanne-tól Malevicsig, illetve a 2012-es Cezanne és a múlt című tárlatunk kurátorát, Geskó Juditot a kiállítások és az ahhoz kapcsolódó kutatói munka elismeréseként beválasztották a francia Paul ­Cezanne Társaság vezetőségébe.

– Nem tévedek, hogy elég sok helyről kell műalkotásokat kölcsönözni az efféle nagyszabású tárlatokhoz?

– A kölcsönzések során a kiállító múzeumok mozgásterét alapvetően a saját gyűjteményük rangjából fakadó nemzetközi pozíció határozza meg. Az elmúlt csaknem két évtized során sikerült a gyűjteményi súlyunkat meghaladó, kiváló partnerséget kiépíteni a világ legfontosabb múzeumaival. Ennek eredménye a nemzetközi nagykiállítások sora a Szépművészetiben, így például a kilenc évvel ezelőtti Caravaggiótól Canalettóig tárlatunk, amelyre csaknem hetven külföldi gyűjteményből érkeztek remekművek, s így ez lett az itáliai barokk festészetet bemutató legátfogóbb kiállítás az egész világon, a legendás 1922-es firenzei kiállítás, a Mostra óta. Az október végén nyíló El Greco-tárlatunk is ebbe a nagykiállítási sorba illeszkedik. Nagy megtiszteltetés, hogy felkérésünket elfogadva

Leticia Ruiz, a világ egyik legjelentősebb El Greco-szakértője – a Prado egykori gyűjteményi vezetője, s két éve a Patrimonio Nacional Királyi Gyűjteményének igazgatója – lett a kiállításunk kurátora,

aki úgy is fenntartotta elkötelezettségét a budapesti tárlat mellett, hogy közben a királyi gyűjtemény számára immár huszonöt éve készülő madridi múzeum jövő tavaszi átadását készíti elő.

– Nálunk, a Városligetben gyorsabban épülnek a múzeumok…

– Ez így igaz, hiszen tizenegy éve fogalmazódott meg az új kulturális negyed legelső gondolata, s

idén már megnyíltak a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum új épületei, amelyek már az elmúlt néhány hónap alatt is több százezer látogatót vonzottak s óriási hazai és nemzetközi elismerést arattak.

A Zene Háza ez év tavaszán Cannes-ban igazi világbajnokságot nyert: a világ legnagyobb és legrangosabb ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en, ahol háromezer kiállító sok ezer projektje versengett, a zsűri fődíját nyerte el, legutóbb pedig megkapta az Európa vezető új turisztikai attrakciója 2022 címet. Ugyanilyen építészeti-kulturális minőséget képvisel az egykori Petőfi Csarnok helyén tervezett Új Nemzeti Galéria is, amelyet – az építészeti Nobel-díjként számontartott – Pritzker-díjas japán SANAA építésziroda alkotott. Megépítése után az elkövetkező évtizedekben a Városliget lesz Euró­pa legkomplexebb és egyik legvonzóbb kulturális negyede, amely egy több mint száz évvel ezelőtt kibontakozott hagyományra, a kultúra és a zöldfelületi kikapcsolódás sokrétű, szerves együttlétére épül a Ligetben.

– Ha már Nemzeti Galéria, mostanság nyílt a Vaszary-kiállítás, benne a mester huszonnégy, eddig sosem látott festményével.

– 2016-ban bukkantak rá kollégáink arra a negyven Vaszary-festményt tartalmazó két tekercsre, amelyek a Vaszary-hagyaték több mint 80 évvel ezelőtti gyűjteménybe kerülése óta valamilyen okból eddig rejtve maradtak, s a törzsleltárba sem kerültek be. Restau­rálásukat követően most mutatkoznak be először a nagyközönség előtt.