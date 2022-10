Élő emlékkönyv a színpadon

Zenei szakembernek, aki nem hangszerjátékos, elsőrendű dolga, hogy a hazai zenét és zenészeket, tehát a zene közvetítőit minden platformon, ahol csak tudja, népszerűsítse

– vallja Juhász Előd zenetörténész, aki a Zeneakadémia zenetudományi szakát elvégezve több mint hat évtizede a zene átadásának, népszerűsítésének szenteli életét. Rádióban, televízióban, írásaiban a hazai zeneélet színes, óriás színpada jelenik meg, mindez műfajkorlátok nélkül. Mint mondta, külön hangsúlyossá válik az úgynevezett aranyművészek köztudatban tartása: „…aranyművészek alatt azt értem, hogy az ércesebb korú művészek – jómagam 84 éves vagyok –, kapjanak lehetőséget az Aranyalbum színpadán.”

Az ötlet megszületéséről elmondta, hogy a Magyar Zene Háza küldetéséhez jól illeszkedik a produkció célja:

A Magyar Zene Háza profiljába tartozik természetesen, hogy platformot biztosítson a magyar művészeknek, köztük a már befutott, ismert és népszerű alkotóknak és előadóknak. Még mielőtt megnyílt volna az épület, Batta András igazgató úrral beszéltünk, s neki is megtetszett a sorozat ötlete

– hangsúlyozta a zenetörténész.

Kiemelte, hogy az Aranyalbum hasonlít egy elő emlékkönyvhöz, a beszélgetések kötetlenek, s éppen ezért nem célja végigkövetni az adott művész karrierjét kronologikus sorrendben. „Ugyanis azt szeretném elérni, hogy a meghívott művészeink, bár közönség előtt, de egy oldott, közvetlen, jó légkörű, felszabadult hangulatú beszélgetésben vegyenek részt” – tette hozzá.

A tematikáról még elmondta azt is, hogy olyan témák is szóba kerülhetnek, amelyeket hiába keresnénk, nem találnánk meg könyvekben.

A vendégek életéről érdekességeket, aktualitásokat, színes epizódokat tudunk meg, s bizony ezek az esték olykor meglepetéseket is tartogatnak majd: produkciót, vetítést, esetleg a publikum interaktív bevonását is ezeken a személyesre hangolt találkozásokon. Tehát – ahogy a zenetörténész fogalmazott –, nemcsak a zene közelébe, hanem emberközelbe is szeretné hozni a legendás művészeinket.

A meghívottakat tekintve a következő koncepciót dolgozták ki: az egyik hónapban a komolyzene területéről választ egy-egy művészt, míg a másik hónapban a könnyűzene területéről.

A beszélgetéssorozat első vendége Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, professor emerita, a Bécsi Állami Operaház kamaraénekese és örökös tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nemzet Művésze, a Magyar Corvin-lánc Testület alelnöke és a Magyar Szent István-rend birtokosa.

A művész több mint negyven évig állandó vendége volt a világ legrangosabb operaházainak. Diszkográfiája hatalmas, mind a mai napig bővül archívumokból és gyűjteményekből származó, ritka felvételekkel. A Zeneakadémia ének tanszakát vezette 2004-től.

Az Aranyalbum beszélgetéssorozat november 25-én Zoránnal, december 9-én pedig Vásáry Tamással folytatódik, majd 2023. január 20-án Wolf Péter lesz Juhász Előd vendége.

Ám ezzel korántsem ér véget a meghívottak listája, hiszen a zenetörténész a zeneművészet terén marandót alkotó valamennyi magyar művészt igyekszik meginvitálni az Aranyalbum sorozatba.