Gonzaga Szent Alajos visszatér

– Ez egy egészen különleges El Greco-mű, történetét és minőségét illetőleg is – hangsúlyozta Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. A festőművész Domenikosz Theotokopoulosz néven született, s az európai művészet egyik meghatározó alkotójává vált. A Gonzaga Szent Alajos képmása című festmény kalandos utat járt be az elmúlt évszázadokban. A portréra vonatkozó első megbízható adat 1767-re datálható, ekkor ugyanis a jezsuita rendhez tartozó granadai Colegio de San Pablo főlépcsőjét díszítette, majd átkerült a Comendadoras de Santiago-kolostorba. Ezt követően homályos a kép sorsa, azt azonban tudjuk, hogy a XX. században több magángyűjteményben megfordult, többek között a századfordulós Magyarország egyik legjelentősebb magángyűjteményével rendelkező Nemes Marcell tulajdona is volt. – Az alapítvány fontos társadalmi vállalásának tartja a közgyűjteményeinkben őrzött nemzeti és egyetemes kulturális örökség gyarapítását – mondta Miklósa Erika, a festményt megvásárló Mol–Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A történet egész régre nyúlik vissza, és egyfajta történelmi jóvátételnek is tekinthető, hogy az alapítvány segítségével ismét Magyarországra került ez a kép

– emelte ki a múzeum főigazgatója. – Régóta felfigyeltünk rá, és szerettük volna megszerezni. A tulajdonos azonban hosszú ideig nem vált meg tőle. Végül ő is – ki tudja, miért, de gyanítom, hogy hasonló okok ­miatt, mint Nemes Marcell – árverésre bocsátotta gyűjteménye néhány értékes darabját – tette hozzá.



Az El Greco-festményt ugyanis Nemes Marcell az 1910-es évek elején vételre ajánlotta fel a magyar államnak és a fővárosi vezetésnek egyaránt. A lehetőséggel azonban egyik fél sem élt, így az 1913-ban egy párizsi aukción talált új gazdára. Az alapítvány pedig a Christie’s aukciósház júniusi árverésén 3,6 millió dollárért vásárolta meg, majd helyezte hosszú távú letétbe a múzeum­ban, amellyel immár hatdarabosra bővült a múzeum eredeti El Greco-alkotást őrző spanyol gyűjteménye.

Kiemelkedő darab Gonzaga Szent Alajos képmása, hiszen azon első portrék közé tartozik, melyeket El Greco a Spanyolországba érkezését követően festett. A portré valószínűleg 1583-ban készült, és fekete kabátban és talárban ábrázolja a fiatalembert, a későbbi szentet.

A festményt első alkalommal a múzeum október 28-án nyíló nagyszabású, immár nyolc éve tervezett El Greco-kiállításán láthatja a közönség több mint félszáz, a spanyol–krétai mestertől származó alkotás társaságában. A készülő tárlat kurátora – ahogy a főigazgató fogalmazott – a világ egyik legtekintélyesebb El Greco-szakértője, Leticia Ruiz.

Igaz, hogy sok ideig dolgoztunk rajta, főleg amiatt, mert mindig nehéz a kiállításra olyan magas kvalitású kölcsönzött műveket összegyűjteni, mint amilyeneket erre a kiállításra is sikerült

– fűzte hozzá a spanyol kurátor. Hozzátette: az a tény, hogy hosszas vándorlás és viszontagságok után ez a kép újra Budapestre került és egyúttal a Szépművészetiben kapott helyet, nemcsak a budapesti intézmény számára különleges esemény, hanem egyben a nemzetközi múzeumi közösségnek is.

