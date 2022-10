A könnyűzenei oktatással is foglalkozó Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportjának tavaly őszi Mindenki zenéljen! című konferenciáján több előadásban is egyértelműen rámutattak arra, hogy miközben a diákság a legnagyobb zenefogyasztó, mennyire alacsony és esetleges a popzene jelenléte az iskolákban.

A 2021-es tanácskozás szinte valamennyi előadója valamilyen formában kitért arra is, hogy a zenét, akár a könnyűzenét tanulók mennyivel jobban teljesítenek például matematikából, idegen nyelvekből, mennyivel együttműködőbbek, szociálisan érzékenyebbek, sőt a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását is nagyban segítheti az iskolai zenehasználat.

Továbbra is kérdés azonban, mit lehetne tenni azért, hogy a jelenleginél több könnyűzene jusson be az iskolákba, az órákra és a diákok szervezett szabadidős programjaiba vagy éppen a közművelődés 12 és 25 év közötti korosztálya által is használt intézményeibe. Távlati célként akár azt is megfogalmazva, hogy a könnyűzene legalább úgy és annyira legyen jelen a közoktatásban és a közművelődésben, mint a képzőművészet, a komolyzene, a sport vagy éppen már sok helyen a népzene.

A Hangőr Egyesület Poptanítás munkacsoportja október 18-án, 10 órától rendezi meg a Könnyű zenét vinni az iskolákba? című fórumát a Budapest Music Center könyvtárában (1093 Budapest, Mátyás út 8.). A fórum négy panelbeszélgetésen próbálja körül járni a könnyűzene és a közoktatás kapcsolatát és lehetőségeit.

Az A zene az kell? című panelbeszélgetés az ifjúság és a könnyűzene kapcsolatát tárgyalja, amelyet a 100 millió dal a mobilomon – Zenefogyasztási trendek: ki, mit, hol, min, mennyiért? című, a ProArt kutatásaiból kiinduló előadás vezet fel.

Nem utolsósorban amiatt is, hogy felmérések igazolják, az oktatásba fektetett erőforrások lényegében a jövő piacait építik.

A második beszélgetés – Itt állunk a kapui előtt – a Nemzeti alaptanterv teremtette keretek és a zene, a könnyűzene iskolai megjelenésének lehetőségeiről, szabályairól, buktatóiról és kiskapuiról szól majd egy gyakorló iskolaigazgató, az ének-zene pedagógusképzés meghatározó szereplője, a zenetanárok civil szervezetének vezetője és egy alternatív zenei képzőhely képviselőjének részvételével. A panel bevezető előadás A könnyűzene lehetőségei a magyar közoktatási rendszerben címmel hangzik el.

A harmadik blokk ugyancsak a lehetőségek és a buktatók számbavételére koncentrál az úgynevezett rendhagyó énekórák művelőinek a tapasztalatai alapján. A Kint is vagyok, bent is vagyok? című panelt Az új technológiák befolyása a fiatalok zenefogyasztására előadás vezeti fel abból kiindulva, hogy az okos eszközök és a rajtuk lévő alkalmazások akár konkurenciái, de akár támogatói is lehetnek az élő és magyar könnyűzene iskolai alkalmazásának.

A Zene nélkül mit ér? című, a fórum utolsó panelbeszélgetése a zene, a könnyűzene iskolán kívüli alkalmazási lehetőségeit tárgyalja, a különböző zeneterápiáktól kezdve a hangszeres csapatépítéseken keresztül az egészségügyben történő használatig. A beszélgetést a Miért zene? – A zene mint univerzális eszköz a XXI. század kihívásai tükrében című előadás vezeti majd fel október 18-án.

Az NKA Hangfoglaló program támogatásával megvalósuló Könnyű zenét vinni az iskolákba? fórumot élőben közvetítik a Hangőr Egyesület közösségi felületein. A panelbeszélgetéseket pedig hamarosan visszanézhetik a Poptanítás blog felületen is, így talán sokak számára egyértelművé válik a Hangőr Egyesület azon szándéka, hogy a fórum révén legalább szakmai körökben témává tegye, miként lehetne több könnyűzene a magyar közoktatásban.