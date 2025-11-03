Ritka lehetőség: Budapesten is megtekinthetők a nemzetközi textilművészeti triennálé remekei

Egy csodálatos fehér csipke, mely távolról nézve akár menyasszonyi fátyolnak is tűnhet, ám közelebb érve észrevesszük, hogy a rajta látható női alakok a házimunka különböző fázisait végzik: porszívóznak, törölgetnek, sikálnak. A Láthatatlan munka című textilművészeti alkotás kiválóan bemutatja a házimunka azon kiváltságát, hogy csak akkor érezzük a hiányát, ha nincs elvégezve. Egy teáskannában éppen nemezbékák főnek pirosra, azonban haláluk szinte borítékolható, mivel ezek az állatok képtelenek a gyors helyzetfelismerésre. Talán mi, emberek mások vagyunk? – teszi fel a kérdést a művész.

Drótos Dominika: Láthatatlan munka (Fotó: Nyíri Júlianna, Forrás: VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé)

A terem másik felében egy hatalmas kúp alakú építményt szemlélhetünk meg, amelyet tűlevelekből alkottak meg, vagy egy csodálatos szőnyeget, amelyen az alkotó a víztükrön megcsillanó fényeket igyekezett megjeleníteni lenyűgöző eredménnyel. Megannyi ötlet, szépség, anyag, forma, gondolat. Szerencsénkre a Tűréshatár című tárlat életre hívói nem engedik el az érdeklődők kezét, nem hagyják őket a sötétben tapogatózni. A Kulturális Alapítvány a Textilművészetért kuratóriumának kiváló kezdeményezéseként, a művészek egy-egy mondatban meg is fogalmazzák alkotásuk esszenciáját, így a látogatók benyomásaikon kívül erős itinereket kapnak ezen kortárs csodák befogadásához és megértéséhez.

Szűcs Edit: TŰ NÉ KENY (F otó: Szűcs Edit)

A termeken Attalai Zita cipőtervező iparművész, a kiállítás kurátora vezetett végig bennünket, akitől megtudhattuk, hogy a több mint ötvenéves múltra visszatekintő textilművészeti triennálé nemzetközi rangú seregszemle, amelyre ezúttal öt kontinens 29 országából összesen 505 művész nevezett be pályamunkát.

A megadott tematika és hívószó, a tűréshatár, a legszélesebb szakmai és művészi spektrumon elhelyezkedő alkotásokat vonzotta, kezdve a hagyományostól a megújuló és alternatív alapanyagokon át a különleges, egyéni technikák alkalmazásáig

– hangsúlyozta a kurátor. És ez tetten érhető a Pesti Vigadóban megtekinthető, 130 művet felsorakoztató válogatáson is. A tárlaton öt kategóriában – fali- és tértextilek, textildesign, miniatűr textilek, szalagok és zászlók – számos díjazott alkotás is megtekinthető.