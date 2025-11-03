textilművészetPesti Vigadókiállítás

Ritka lehetőség: Budapesten is megtekinthetők a nemzetközi textilművészeti triennálé remekei

Különleges és inspiráló kortárs textilkiállítás nyílt a Pesti Vigadóban, amelyen bemutatják a VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé legkiemelkedőbb magyar műveit. A Szombathely után először Budapesten látható 130 válogatott alkotást megtekintve képet alkothatunk arról, merre tart ma a hazai textilművészet. A Tűréshatár/Tű-Rés-Határ című tárlaton bemutatott remekek az emberi alkotás és a különféle anyagok határait feszegetik.

Kató Lenke
2025. 11. 03. 5:35
Berecz Vanda: Lebegés Fotó: Horváth Ádám
Egy csodálatos fehér csipke, mely távolról nézve akár menyasszonyi fátyolnak is tűnhet, ám közelebb érve észrevesszük, hogy a rajta látható női alakok a házimunka különböző fázisait végzik: porszívóznak, törölgetnek, sikálnak. A Láthatatlan munka című textilművészeti alkotás kiválóan bemutatja a házimunka azon kiváltságát, hogy csak akkor érezzük a hiányát, ha nincs elvégezve. Egy teáskannában éppen nemezbékák főnek pirosra, azonban haláluk szinte borítékolható, mivel ezek az állatok képtelenek a gyors helyzetfelismerésre. Talán mi, emberek mások vagyunk? – teszi fel a kérdést a művész.

Textilművészet
Drótos Dominika: Láthatatlan munka (Fotó: Nyíri Júlianna, Forrás: VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé)

A terem másik felében egy hatalmas kúp alakú építményt szemlélhetünk meg, amelyet tűlevelekből alkottak meg, vagy egy csodálatos szőnyeget, amelyen az alkotó a víztükrön megcsillanó fényeket igyekezett megjeleníteni lenyűgöző eredménnyel. Megannyi ötlet, szépség, anyag, forma, gondolat. Szerencsénkre a Tűréshatár című tárlat életre hívói nem engedik el az érdeklődők kezét, nem hagyják őket a sötétben tapogatózni. A Kulturális Alapítvány a Textilművészetért kuratóriumának kiváló kezdeményezéseként, a művészek egy-egy mondatban meg is fogalmazzák alkotásuk esszenciáját, így a látogatók benyomásaikon kívül erős itinereket kapnak ezen kortárs csodák befogadásához és megértéséhez.

Szűcs Edit: TŰ NÉ KENY (Fotó: Szűcs Edit)

A termeken Attalai Zita cipőtervező iparművész, a kiállítás kurátora vezetett végig bennünket, akitől megtudhattuk, hogy a több mint ötvenéves múltra visszatekintő textilművészeti triennálé nemzetközi rangú seregszemle, amelyre ezúttal öt kontinens 29 országából összesen 505 művész nevezett be pályamunkát. 

A megadott tematika és hívószó, a tűréshatár, a legszélesebb szakmai és művészi spektrumon elhelyezkedő alkotásokat vonzotta, kezdve a hagyományostól a megújuló és alternatív alapanyagokon át a különleges, egyéni technikák alkalmazásáig

– hangsúlyozta a kurátor. És ez tetten érhető a Pesti Vigadóban megtekinthető, 130 művet felsorakoztató válogatáson is. A tárlaton öt kategóriában – fali- és tértextilek, textildesign, miniatűr textilek, szalagok és zászlók – számos díjazott alkotás is megtekinthető.

Sipos Éva: Tábla (Fotó: Király Balázs)

A kiállításhoz kapcsolódóan, annak megnyitóján adták át az Év textilművésze díjat is, amelyet ezúttal Hegedűs Andrea Ferenczy Noémi-díjas textiltervező nyert el. A méltatásban kiemelték, hogy az alkotó által kidolgozott üvegtextil-technika új műfajt teremtett a tér- és fényhasználatban, míg legújabb munkái az anyag, a fény és a tér kapcsolatát kutatják.

A Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti és tervezőművészeti tagozata, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott kiállítás egyik különlegessége, hogy az alkotások most láthatók együtt utoljára. Ezért mindenkit arra invitálunk, hogy december 7-ig tekintse meg a magyar kortárs textilművészet remekeit.

 

