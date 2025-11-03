Joe ColeJosé MourinhoChelsea

Kitálalt Mourinhóról egykori játékosa, irtózatos volt a portugál legnagyobb őrjöngése

Új önéletrajzi könyvében, a Luxury Player című műben osztott meg kulisszatitkokat pályafutásával kapcsolatban Joe Cole. A Chelsea egykori futballistája a londoniaknál töltött időszakából felelevenítette José Mourinhót is, akivel kapcsolatban eléggé vegyes érzései vannak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:50
José Mourinho és Joe Cole kapcsolata nem volt mindig felhőtlen Fotó: Carl De Souza Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Joe Cole volt Roman Abramovics utolsó igazolása a Chelsea egykori elnökének első, rendkívül eseménydús nyara során 2003-ban. Az 56-szoros angol válogatott támadó José Mourinho 2004-es érkezése után lett alapember a Kékeknél, s bár a portugál szakember forradalmi edzésmódszereket, majd sikerszériát hozott a klub életébe, Cole elmondása szerint a szavaival sohasem finomkodott a játékosok irányába.

Itt már minden rendben volt: Cole és Mourinho szeptemberben a Chelsea–Benfica BL-meccsen is összefutott
Itt már minden rendben volt: Cole és Mourinho szeptemberben a Chelsea–Benfica BL-meccsen is összefutott (Fotó: David Cliff/Anadolu/AFP)

A Chelsea játékosai csalódást okoztak Mourinhónak

Az egyik legkirívóbb esetként a Barcelona elleni 2005-ös Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzését hozta fel, amelyet az angol együttes 2-1-re elveszített idegenben.

Ez volt az első nagy tesztetek csapatként, és elbuktátok. Idejöttetek elrejtőzni a Camp Nouba. Gyávák! Semmi bátorság. Kib…szott idióták! Töketlenek vagytok!

emlékezett vissza Mourinho szavaira Cole, aki szerint egyesével végigment a játékosokon is, és nem fogta vissza magát.

A később a Liverpoolnál is futballozó támadó hozzátette, hogy Mourinho Petr Cech-t, John Terryt és Frank Lampardot sem kímélte, őt azonban Damien Duff-fal egyetemben megdicsérte a portugál. Cole szerint a kifakadás után még csak köhinteni sem mertek az öltözőben, ám az is Mourinho zsenialitását bizonyította, hogy pontosan tudta, mikor kell a sárga földig lehordani, és mikor az egekig magasztalnia játékosait.

Mourinho őrjöngése végül meghozta az eredményt, a Chelsea a visszavágón 19 perc után már 3-0-ra vezetett, és végül 5-4-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu