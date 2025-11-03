Kitálalt Mourinhóról egykori játékosa, irtózatos volt a portugál legnagyobb őrjöngése

Joe Cole volt Roman Abramovics utolsó igazolása a Chelsea egykori elnökének első, rendkívül eseménydús nyara során 2003-ban. Az 56-szoros angol válogatott támadó José Mourinho 2004-es érkezése után lett alapember a Kékeknél, s bár a portugál szakember forradalmi edzésmódszereket, majd sikerszériát hozott a klub életébe, Cole elmondása szerint a szavaival sohasem finomkodott a játékosok irányába.

Itt már minden rendben volt: Cole és Mourinho szeptemberben a Chelsea–Benfica BL-meccsen is összefutott (Fotó: David Cliff/Anadolu/AFP)

A Chelsea játékosai csalódást okoztak Mourinhónak

Az egyik legkirívóbb esetként a Barcelona elleni 2005-ös Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzését hozta fel, amelyet az angol együttes 2-1-re elveszített idegenben.

Ez volt az első nagy tesztetek csapatként, és elbuktátok. Idejöttetek elrejtőzni a Camp Nouba. Gyávák! Semmi bátorság. Kib…szott idióták! Töketlenek vagytok!

– emlékezett vissza Mourinho szavaira Cole, aki szerint egyesével végigment a játékosokon is, és nem fogta vissza magát.

A később a Liverpoolnál is futballozó támadó hozzátette, hogy Mourinho Petr Cech-t, John Terryt és Frank Lampardot sem kímélte, őt azonban Damien Duff-fal egyetemben megdicsérte a portugál. Cole szerint a kifakadás után még csak köhinteni sem mertek az öltözőben, ám az is Mourinho zsenialitását bizonyította, hogy pontosan tudta, mikor kell a sárga földig lehordani, és mikor az egekig magasztalnia játékosait.

Mourinho őrjöngése végül meghozta az eredményt, a Chelsea a visszavágón 19 perc után már 3-0-ra vezetett, és végül 5-4-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé.