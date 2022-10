Milyen az erdő atmoszférája?

A tölgy – Az erdő szíve című természetfilm több évszakon át követi egy tölgyfa mindennapjait és testközelből mutatja be színes élővilágát.

A szombati vetítés előtt Szilágyi Zsolt Baltazár tart rövid bevezetőt az erdőkről az érdeklődőknek, utána pedig játékos, interaktív formában dolgozhatják fel élményeiket a gyerekek a Parallel Alkotócsoporttal.

A tölgyfa az európai kultúrában már több ezer éve jelentős szerepet játszik, az istenek fájaként tisztelte és tiszteli több nép is, méltóságteljes megjelenése, barázdált kérge, jellegzetes levele és lombkoronája miatt hazánkban is különleges helyet tölt be. A tölgyek sok állatnak biztosítanak élőhelyet. Törzse és ágai otthont nyújtanak mókusoknak, madaraknak és bogaraknak, gyökereinél egerek és gombák húzzák meg magukat. Termése élelmet biztosít, a körülötte lévő avar fekvőhelyet ad az arra járó vaddisznóknak, sünöknek és rókáknak. A fa számos állatnak a túlélést jelenti, lombja védelmet nyújt a zord időjárás és a ragadozók ellen. A tölgy óv és ad, így válik az erdő központi alakjává.

Szó lesz olyanokról, mint az erdőmerülés vagy erdőfürdőzés (japán néven sinrin-joku), vagyis a természet hangulatának, atmoszférájának a befogadása, önmagunkban való felébresztése.

Egy tudatos, csendes elmerülésnek a természetben számos pozitív hatása van: csökkenti a mentális fáradtságot, a stresszt, erősíti az immunrendszert, fokozza az energiaszintet.

A film vetítésével jótékony célt is szolgál a Mozinet, amely minden néző után 100 forintot adományoz az Erdőmentők Alapítványnak, hogy ezzel támogassa erdőtelepítési tevékenységüket. Azok, akik november 3. és 6. között nézik meg a filmet, páros jegyeket nyerhetnek erdőmerülésre Sopronba, Mátrafüredre, Királyrétre vagy a Hármashatár-hegyre.

