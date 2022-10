Zenei platform és kulturális hálózat

A kezdeményezés a művészeti menedzsmenttel évtizedek óta foglalkozó Tabár házaspárhoz kötődik. Ma­riann a Mistral Music Kft. tulajdonosaként járta végig a szakma minden lépcsőfokát, férje, Zoltán pedig sokáig vezette a Joyride Produceri Irodát. Ketten dolgozták ki azt a gyorsan és könnyen használható koncertszervező programot, amely szervezőknek és fellépőknek egyaránt kínál széles lehetőségeket és egyenlő esélyeket. – Munkánk során azt fedeztük föl, hogy az utazási piachoz hasonlóan olyan megrendelői igény alakult ki az elmúlt években a zeneiparban is, ahol a szervezők a közvetítőket kikerülve szeretnék megtalálni a produkciókat – összegezte Tabár-Halász Mariann a tapasztalataikat.

Olyan rendszert hoztunk létre, amelyben a megrendelő, például egy művelődési ház vezetője válogatni tud a zeneipar széles kínálatából. Ár, stílus vagy éppen műsoridő szerint, de akár aszerint is, hogy hasonló produkció szerepelt-e a környező településeken a közelmúltban. Az előadók részéről hasonlóan könnyen használható a rendszer

– tette hozzá.

– Úgy fejlesztettük az oldalt, hogy mindent tartalmazzon, ami egy zenekari menedzser fejében felmerülhet. Egyszerű beállításokkal körülrajzolhatja a produkció jellemzőit, így a megrendelők éppen azt találhatják meg a kínálatból, ami valóban meg is rendelhető. A program valóban szerteágazó. Egy headliner zenekar például rögzítheti, hogy ők csak 19 és 23 óra között vállalnak fellépést, és ha valahova elmennek, hónapokig ne is keressék őket a környékről. Mások meg azt állíthatják be, hogy ha már elutaztak valahova, szívesen vállalnának még egy fellépést a környéken. Persze a felület nem csak efféle praktikus információkat kínál.

A zeneipar úgynevezett 360 fokos modelljének a digitalizált változatát céloztuk meg

– magyarázta Tabár-Halász Mariann. A már az egész világon elérhető, egyedülálló, ingyenesen használható koncertszervező szoftver a teljes adminisztrációt automatizálja, ezen felül a segítségével lehet az együtteseket, a dalokat, a videóklipeket promotálni. Hamarosan elkezdődik a merchandise-értékesítés, sőt olyan blogfelület is kapcsolódik az oldalhoz, amely tanácsokat és támpontokat ad a kezdő zenekaroknak, mit és hogyan érdemes csinálni.

– Szeretnénk egyfajta kulturális esélyegyenlőséget biztosítani a zeneiparban – szögezte le.

Manapság Nyugaton és Magyarországon is sajnos az a jellemző, hogy azok jutnak nagyobb lehetőséghez, akik eleve rendelkeznek valamiféle kapcsolatrendszerrel. Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy éles szemű menedzser tehetségeket karol fel. Többnyire csak jelentős anyagi befektetésekkel lehet elindulni ezen a pályán. Mi azonban szeretnénk változtatni ezen az egyenlőtlenségen. Az a célunk, hogy a legtávolabbi faluból, a határon túlról is felkerülhessen valaki a koncertszervezők térképére. Ne legyen hátrányban csak azért, mert tehetsége ugyan van, de kapcsolatai nincsenek!



Az oldalt már a zenei formációk is aktívan használják. A beszélgetés során kiderül, hogy ma a Kárpát-medencében ezer, ezerötszáz színpadképes produkció lehet, s a felületen ezek közül olyan háromszáz elérhető. Felhasználói oldalról mintegy hétezer regisztrációt tartanak számon, ami óriási szám, ha arra gondolunk, hogy Magyarországon körülbelül háromezer-kétszáz önkormányzat van, ezeknek alig kétharmada rendelkezik önálló művelődési intézménnyel vagy intézményekkel. Havonta 70–100 ezer látogató érkezik az oldalra, ami azt jelenti, hogy élénk a forgalom a felületen. A használat amúgy alapszinten ingyenes. A működtetők szerint ötszázalékos jutalékot számítanak föl a sikeres szerződések után, és van díja a promóciós asszisztens használatának is, de a kezdeményezés mégsem csak üzleti vállalkozás.

Nagy álmunk egy olyan online kulturális tér létrehozása, amely a zenei életen túl kiterjed az irodalomra, a képző- és iparművészetekre, amelyen keresztül nemcsak koncertet, de kiállítást vagy akár irodalmi estet is lehet rendelni. Az alaprendszer készen van, miért ne lehetne kibővíteni?! Miért ne lehetne a hazai kulturális és kultúratámogató rendszerekkel együttműködve a Koncertbooking.com alapjára felépíteni egy olyan hálózatot, amelyen a magyar kultúra teljessége áttekinthető és elérhető?!

Borítókép: Tabár-Halász Mariann úgy véli, a határokon átívelő online rendszert a közös nyelv tartja össze (Fotó: Mirkó István)