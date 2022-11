A nemzet története az emberiség történetévé tágul

– A Liszt Művészházban hatalmas térben játszottunk, a berendezés is emelkedettséget váltott ki, időnként kiabálni is kellett. Diákok esetében visszafogottabb az előadásmód, mert ők zavarba jönnek az átéltségtől. A szakmai fortélyok is segítik a közönséget a megértésben, és minket is abban, hogy egyszerre értelmezzük és át is élhessük a verseket. Az ilyen nehéz szövegeket lassabban mondjuk. Nem deklamálva, túlhangsúlyozva, hanem inkább szünetet tartunk az értelmezés kedvéért. A dinamikában nagy amplitúdó van, ebben az előadásban a visszafogottól a kiabálásig jutunk el. A Pilinszky-estünkön a kiabálás elképzelhetetlen volna.