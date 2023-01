A felkelő nap országának gasztronómiája

A Japán Alapítvány vándorkiállításán megismerhetjük a szusi kialakulását, történetét, fajtáit, és kipróbálhatjuk, milyen lehet betérni egy japán szusizóba. A szusi eredetileg Délkelet-Ázsiából, Kínából származó étel, több mint ezer éve honosodott meg Japánban. A szigetvilág gazdag természeti környezetében, az emberi bölcsesség és leleményesség, valamint azon szüntelen késztetés hatására, hogy minél gyorsabban minél ízletesebb ételeket varázsoljanak az asztalra, jelentős változásokon ment keresztül az étel. A szusi napjainkra túlnőtt a szigetországon, és világszerte rengetegen fogyasztják.

Két japán művész hangversenye után Török Róbert, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója nyitotta meg az időszaki kiállítást. Beszédében kiemelte, hogy a szusi az ízvilágával, letisztultságával, a kifinomultságával és az egészségre gyakorolt pozitív hatásával világszerte nagy népszerűségnek örvend. Elmondta: a kiállításon bemutatják, miképp honosodott meg a szusi Japánban, hogyan alkalmazkodott az egyes régiók természetéhez, éghajlatához és életmódjához, hogyan virágzott fel napjainkra a kultúrája, és milyen kihívások, lehetőségek rejlenek benne a jövőben. Mint mondta, az április másodikáig látogatható kiállítás célja, hogy vizuálisan elénk tárja, miben is rejlik a szusinak, ennek a mindennapi életünk szerves részé vált japán ételnek a vonzereje. Megköszönte a Japán Alapítványnak az együttműködés lehetőségét és segítségüket a kiállítás megvalósulásában, majd felkérte Otaka Masato japán nagykövetet a köszöntőjének megtartására.



A nagykövet elmondta, hogy mivel szigetországban élnek, rengeteg halat esznek. Ennek számos elkészítési módja ismert, de a nyers változat is kedvelt. Beszélt a szusi kialakulásának történetéről, a kiállításról és a Japánban található vendéglátóhelyekről, ahol a szusit fogyasztják. Külön kiemelte a kiállításon is látható forgó szusiéttermet, ahol a szusik a szállítószalagon keresztül jutnak el a vendéghez, aki kiválaszthatja a neki legjobban tetsző ételt.

Beszéde után Fujii Mami, a Japán Alapítvány igazgatója kapott szót. Bemutatta az alapítványt, amely 1972-ben alakult kulturális intézet. Feladata Japán és a világ országai közötti kulturális kapcsolatok elősegítése. A budapesti iroda Kelet-Közép-Európában egyetlenként, 1991-ben jött létre.

A magyar–japán kulturális cserekapcsolatok elmélyítése mellett tevékenységét igyekszik a bölcsészet- és társadalomtudományok eseményeire is kiterjeszteni. Továbbá japán nyelvoktatási programok és pályázatok meghirdetésével élénk résztvevője a japán kultúra hazai terjesztésének.

Az igazgató elmondta, hogy ezt a kiállítást az alapítvány a világ számos országának múzeumaival és galériájával közösen szervezi, Magyarországon a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal közösen valósulhatott meg. Hozzátette, hogy a különleges japán gasztronómiát az UNESCO is elismeri, így 2013-tól a washoku, a japánok hagyományos étkezési kultúrája a világörökség része. Beszélt a különböző szusikról, az étel sokszínűségéről, amely a kiállításon is megtekinthető. Majd a kiállítás kurátorai mutatták be a vendégeknek az emeleti kiállítótérben található impozáns kiállítást. Végül a résztvevők meg is kóstolhatták az igazi zöld teát és a szakét – meg persze az autentikus szusit.

De ne aggódjanak: nem a kiállítási anyagot fogyasztották el.

Borítókép: Virtuális szusimester (Fotó: Facebook)