Fizetést kapnak a festményrongálók

A napokban több német újság is beszámolt arról a finanszírozási láncról, amely a klímaaktivista-mozgalmat élteti. A Die Welt arról írt, hogy egy „berlini egyesület fizetéseket utal át az Utolsó generáció klímaaktivistáinak”, a Welt Am Sonntag pedig annak is utánajárt, hogyan működik a finanszírozás. Az újságíró – a Mandineren megjelent cikk szerint – betekinthetett az Utolsó generáció belső chatüzeneteibe és dokumentumaiba, és részt vehetett azokon az online szemináriumokon, amelyeket a nyilvános toborzás útján összeverbuvált leendő aktivistáknak tartanak. A tapasztalatok szerint:

egy szorosan szervezett mozgalom képe rajzolódik ki, amely folyamatosan új támogatókat szerez.

A tényfeltáró munka nyomán kiderül, hogy az Utolsó generáció aktivistái ​​​​​​​akár 1300 eurós fizetést is kaphatnak havonta, ami ugyan a német átlagfizetésekhez képest nem túl sok, ám a fiatalok gyakorlatilag zsebpénzként tesznek szert erre az összegre, s úgy bizony már komoly summa.

A cikk szerint az összeg attól függ, hogy az aktivistának mennyi pénzre van szüksége a megélhetéshez. A tudósítás arról is beszámol, hogyan működik a finanszírozási konstrukció: A pénz az Utolsó generációnak adott adományokból származik, miközben a Wandelbündnis, azaz a Változás Szövetsége biztosítja a jogi keretet és adja ki a szerződéseket.

Ezek olyan emberek, akik néha hajlandók feladni a munkájukat, hogy teljes mértékben az éghajlatvédelemnek szenteljék magukat

– összegzi tapasztalatait a Die Welt két nyomozóriportere, Alexander Dinger és Lennart Pfahler.

Borítókép: Két szövetségi rendőr, egy biztonsági őr és egy aktivista a berlini BER repülőtéren (Forrás: DPA)