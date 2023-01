Ritka elismerést kapott a világhírű karnagy Budapesten

– Sir John Eliot Gardiner a nemzetközi zenei élet hiteles és kimagasló képviselője, akinek szakmai eredményeit intenzív figyelem övezi évtizedek óta. A régizene kutatásának és előadó-művészetének egyaránt ikonikus alakja

– köszöntötte a rektor az ünnepeltet. Vigh Andrea hozzátette: az intézmény kivételes esetekben ítéli oda ezt a megtisztelő címet, legutóbb húsz éve Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész részesült benne. A díszdoktorok névsorában szerepel mellette Bárdos Lajos, Kadosa Pál és Molnár Antal is.

Laudációjában Komlós Katalin, az egyetem professor emeritusa, a 18. századi billentyűs zene és előadói gyakorlat kutatója kiemelte: a fiatal Gardiner cambridge-i tanulmányai után elhatározta, hogy ragyogó tehetségét és egész életét a zene művelésének és szolgálatának szenteli. Mint rámutatott,

John Eliot Gardiner történészi intellektusa pontosan olyan fontos része az életművének, mint amennyire karizmája és előadóművészi varázsereje. A brit karmester tudósként is jelentőset alkotott.

2013-ban jelent meg a Music in the Castle of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach című kötete – emlékeztetett Komlós Katalin. – Az előadó és a tudós két teljesen eltérő személyiséget kíván, ám ezek a régizene világában egymást erősítő tényezők” – tette hozzá.

John Eliot Gardiner arról szólt, hogy számos kitüntetést kapott már, de ez most különleges, megható élmény számára.

– Vannak elismerések, amelyeket köszönettel elfogad az ember, azonban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem díszdoktori címe óriási megtiszteltetés és jelentőségteljes, hiszen az intézmény megkülönböztetett fontosságú, és megkerülhetetlen a magyar zenei örökség letéteményeseként

– fogalmazott a brit dirigens.

Mint a Zeneakadémia kiemeli, a mai kor egyik legnagyobb karmestere.

Az 1943 áprilisában született művész a Monteverdi Kórus, az Angol Barokk Szólisták, valamint A Forradalom és Romantika Zenekara alapítója és vezetője, de modern hangszeres együtteseket is rendszeresen vezényel. A historikus előadásmód úttörője, olyan zeneszerzők specialistája, mint Monteverdi, Bach, Mozart és Beethoven, de repertoárjában megtalálhatók Brahms, Berlioz, Massenet, Bizet, Ravel és Schumann alkotásai is. Eddigi pályafutása során számos díjat és díszdoktori címet vehetett át.

Borítókép: Sir John Eliot Gardinert díszdoktorává avatta a Zeneakadémia (Fotó: Zeneakadémia/Felvégi Andrea)