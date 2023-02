Deim Pál 150 művéből nyílik életműkiállítás a Virág Judit Galériában

Deim Pál (1932-2016) a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas festőművész, a 60-as években induló magyar neoavantgárd képzőművészet kiemelkedő alakja. Néhány jellegzetes motívumra épülő, emberközpontú művészetére a geometrikus és érzelmes kifejezésmód közötti egyensúlykeresés jellemző. Szemléletmódját meghatározta az a szellemi közeg, amelynek magját Bak Imre, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor és Nádler István képezte, illetve Szentendre festészeti hagyománya, elsősorban Barcsay Jenő és Vajda Lajos művészete. Munkásságának elemi rendezőelve a csend, amelynek különböző aspektusai áthatják korai műveinek légkörét, érett alkotói korszakának „térszervező” módszerét, emlékműterveit és időskori műveit. A tárlat e fogalom fényében, a legfontosabb korszakokat és fordulatokat bemutatva az életmű friss szempontú áttekintésére vállalkozik.

Deim Pál döbbenetes alkotásainak egyike

A kiállítást eredetileg a művész szülővárosában, Szentendrén, a MűvészetMalomban láthatta a közönség. A tárlat februárban még nagyobb területre költözik, és az eredetinél is több – mintegy 150 – műalkotást immáron a Virág Judit Galéria mutatja be. Március 17-ig itt nemcsak Deim Pál művészetét tekinthetik meg az érdeklődők eddig soha nem látott teljességében, hanem rengeteg kísérőprogram – tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások – is várják majd a látogatókat a nyitvatartás hetei alatt. A kiállítás kurátora és koncepciójának kialakítója Deim Réka művészettörténész, a művész unokája.

Köztudott, hogy Szentendre kiemelkedő művésze volt Deim Pál, épp ezért tavaly, születésének 90. évfordulója alkalmából több fontos esemény is történt a városban. A múzeum részéről életműkiállítással tisztelegtünk 2022 októberében a város emblematikus alkotója előtt, Szentendre városa teret nevezett el a művészről, ahol idén tavasszal, közösségi összefogással Deim Pál köztéri szobrát tervezzük felállítani. Nagy öröm számunkra, hogy a nagy sikerű, de csak rövid ideig látható tárlat Budapesten, újabb művekkel gazdagodva nyílhat meg az együttműködés révén. A kiállításhoz kapcsolódva igényes katalógust adtunk ki, amely Deim Pál életének legfontosabb állomásait, művészi és emberi gondolkodásmódját mutatja be. A kötet a Virág Judit Galériában szintén elérhető lesz

– mondta el Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója.

Deim Pál kiállítása a megnyitó előtt

A szentendrei intézmény kiállítóhelye, a MűvészetMalom a megnövekedett költségek miatt a téli időszakban ugyan bezárásra kényszerült, azonban Deim Pál: Csendek című hiánypótló tárlatát a közönség – kibővített formában – továbbra is megtekintheti a belvárosi Virág Judit Galériában. A for-profit és a non-profit művészeti szektor ilyen szintű kooperációjára ritkán adódik példa.

A Deim Pál kiállítás hiánypótló, színvonala kiemelkedő, nem foszthatjuk meg a közönséget a művek élvezetétől. Két világ találkozik ebben a kulturális projektben, a végső nyertes pedig a műértő közönség, valamint a magyar festészet. Büszkék vagyunk arra, hogy mi adhatunk helyet a Csendek – Az életmű új rétegei című kiállításnak, amely elfoglalja hatalmas galériánk összes belső terét

– mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria vezető művészettörténésze.

Deim-kereszt

Ez minden idők talán legátfogóbb Deim tárlata: múzeumoktól, magángyűjtőktől és a családtól, a művész örökségéből is kaptunk műveket. Példamutató az a fajta összeállás, amely most létrejött egy múzeum, valamint galériánk között. Örülünk, hogy ez a tárlat ilyen nagyszerű körülmények között tovább él, és ez alkalommal a fővárosi publikum számára is könnyen elérhetővé válik

– mondta el Bársony Balázs, a Virág Judit Galéria művészeti igazgatója és a közös kiállítás ötletgazdája.

Borítókép: Kiállítás a nyitás előtt (Fotó: Gordon Eszter)