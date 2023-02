Elérhető a Magyar Nemzeti Névtér bővített változata

A megújult felületet bemutató sajtótájékoztatón Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Névtér jelenleg több mint félmillió entitás összeköttetéseinek halmaza, amely leképezi kultúránkat, szemlélteti annak komplexitását és átjárhatóságát.

Az emlékezetpolitika lehetséges helyszíneként olyan tér, ahol személyek, intézmények és helyek találkoznak, hozzáférést jelent kulturális örökségünkhöz.



Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) főigazgatója arra mutatott rá, hogy az Országos Széchenyi Könyvár, a Petőfi irodalmi Múzeum és a Digitális Bölcsészeti Központ által összegyűjtött hatalmas anyag most helyszínekkel is összekapcsolódik.

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója beszél a Magyar Nemzeti Névtér tartalmi bővülésének bejelentésén Fotó: Kovács Attila



A Nemzeti Névtér újabb fejlesztésében lehetősége lesz bárkinek arra, aki a Kárpát-medence bármely részén magyarokhoz köthető helyen jár, hogy adatokat és fényképeket töltsön fel az adatbázisba, emellett egy térképes keresőfelület segítségével a jövőben bárki könnyedén felkeresheti a magyarsághoz kapcsolódó helyszíneket.

– Mindez azért fontos – mutatott rá a Nöri főigazgatója –, mert sajnos a Kárpát-medence magyar emlékhelyeinek egy része a helyi szabályok miatt nem minden esetben fogadhatja az érdeklődőket emlékhelyként, sokszor még az ilyen emlékek megjelölése is problémás. Most azonban a virtuális térben lehetőségünk van arra, hogy minden magyar emléket számba vegyünk, remélve, hogy kedvező kulturális és politikai változás esetén ténylegesen is látogatható emlékhellyé válhatnak.

Mindezekkel egyfelől lehetőséget biztosítsunk a határon túl élő közösségeknek arra, hogy az ő megmaradásukat segítő, számukra fontos emlékezeti helyeket összegyűjtsék, és bevigyék a közös nemzeti adatállományba. Másfelől pedig turisztikai jellegű segítséget kínálunk honfitársainknak: ha határon túli magyar területre látogatunk, sok jól ismert helyszín mellett felfedezhetünk olyan értékeket, amelyek eddig elkerülték a figyelmünket.



Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága könyvtári és levéltári főosztályának vezetője arra hívta föl a figyelmet, hogy elsőként nyilván a szakmai közönség fogja használni a megújult adatbázist, akiknek munkáját rendkívüli módon megkönnyíti az elkészült rendszer.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy magyar emlékek nemcsak a Kárpát-medencében, de a diaszpórában is találhatók, szerte az egész világon. Így a Nemzeti Névtér, mint egységes adatbázis nemcsak a hazai és külhoni magyarságot szolgálhatja, de a környező népeket is, sőt azokat is, amely népek körében magyarok éltek és alkottak.

A Nemzeti Névtér ezen a linken érhető el.

Borítókép: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója és Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója az együttműködési megállapodás aláírása után Fotó: MTI/Kovács Attila)