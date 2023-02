Ismét világsztárokat csodálhat a magyar közönség

Az eseményen Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, a Fesztivál Akadémia Budapest alapítói arról beszéltek, hogy ma már nemzetközi hírnévre szert tett rendezvénysorozat nemcsak koncerteket jelent, nemcsak azt jelenti, hogy világhírű sztárok érkeznek Magyarországra, hanem sokoldalú élményt és egy komplex rendszert is. Kelemen Barnabás a fesztivál szerteágazó, mégis összetartó tíznapos eseménysorát úgy jellemezte, hogy abban a világsztárok összjátéka kényelmesen megfér az örömzenéléssel, mesterművek értő és hiteles tolmácsolása összefér az oldott hangulatú közös vacsorákkal, ahol a meghívott zenészek olykor kiveszik a cigánymuzsikusok kezéből a hegedűt, hogy maguk is megpróbálják az egyedi magyaros zenei hangulatokat eljátszani. Ezt a gazdag szellemi környezetet illusztrálta a sajtóbemutatón előadott Vivaldi-részlet, melyhez szokatlan módon felolvasták a mester megjegyzéseit.

Mesterkurzusok és koncertek az idei Fesztivál Akadémia Budapest kínálatában (Fotó: Teknős Miklós)



Az érdekességeken túl az is elhangzott, hogy a Fesztivál Akadémia Budapest idén is világsztárok sorát hozza el Budapestre, akik természetesen mesterkurzusokat tartanak, és közösen is színpadra lépnek. A kurzusok szerves részei a programnak, ahol mindenki mester és tanítvány is egyben – hangsúlyozta Kokas Katalin, rámutatva arra is, hogy évek óta örömmel tanulnak egymástól is az előadók.



Idén július 14–23. között rendezik a Fesztivál Akadémia Budapest eseményeit. A rendezvénysorozat nyitónapján a Fesztivál Akadémia Budapest partnere, a Concerto Budapest nyolc vendégszólistával lép fel egy koncerten három félidőben.

Július 22-én, a Bartók-nap zárásaként a Pannon Filharmonikusokkal három Bartók-versenymű lesz hallható három karmesterrel és szólistával. Július 20-án a londoni Menuhin School Kamarazenekara európai turnéjának utolsó állomása Budapest lesz, a koncerten Maxim Rysanov dirigál. Brahms, Haydn és Bartók zenéjének megértésében segít, hogy a fesztivál során mesterkurzusokat adnak a magyar népzene és cigányzene legjobbjai is. Pál István Szalonna és bandája, valamint ifj. Sárközy Lajos és cigányzenekara tanítani fogja a világ minden tájáról érkező egyetemistákat, majd velük együtt lépnek fel a Zeneakadémia nagytermében. A fesztivál kiemelt eseménye lesz Vilde Frang fiatal norvég hegedűművész fellépése, aki a Kelemen Kvartettel és a Söndörgő zenekarral készül ősbemutatóra. Kurtág György a BMC-ben a Kelemen Kvartettel folytatja a már elkezdett összes Bartók-kvartett-ciklus alapos kidolgozását, melyet a közönség élőben és online is követhet majd. A fesztivál zárónapján Viva „La Gitane” címmel ősbemutatóra készül a Parno Graszt és ifj. Sárközi Lajos, akik először lépnek együtt színpadra.

Borítókép: Koncert a Fesztivál Akadémia Budapest mai sajtótájékoztatóján (Fotó: Teknős Miklós)