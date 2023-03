Ősi legendáink és modern létünk

– Mit mesél el nekünk a kutyakölykökre cserélt aranyhajú gyerekek története?

– Megőriz valamit az első nemzeti sorstragédiánk emlékezetéből. A keresztény térítés, dacára annak, hogy nyilvánvalóan bölcs döntés volt szent királyaink részéről, azért úgy két évszázadon keresztül még traumatikus élmény maradt a magyar nép bizonyos rétegei számára. Ez a történet az ő fájdalmukról beszél átvitt értelemben, amikor a kutyakölykökre cserélt naphéroszok viszontagságait ábrázolja.

– Úgy tudom, vannak ezeknek a történeteknek olyan változatai is, amelyben már megjelenik a kereszténység is.

– Pontosan. És ez nagyon fontos üzenete a magyar hagyománynak. Hiszen, amikor feltárjuk a mese tartalmát, felismerjük a kulturális őstragédia élményanyagát, nem valamiféle pogány kísértésről beszélünk. Éppen ellenkezőleg: arról, hogy miként békül meg egymással a régi és az új hit egy nép kollektív tudattalanjában is. Az Aranyhajú hármasok története az ősvallás hite felől néz a keresztény világra, de van ennek az élménynek egy másik nézőpontja is. Most írom új drámámat, amely a Szűz Mária keresztlánya típusú, az ATU 710 jelzettel tipizált varázsmesén alapul, s amely már a kereszténnyé lett magyarok szemén keresztül tekint ősi szellemi hagyományainkra. Ennek a végén az aranyhajú hármasok az égbe ragadtatnak, ahonnan csak Szűz Mária kérésére hozzák őket vissza az angyalok. Ez a két történetben egymásnak megfelelő két istenbéke-ajánlat a magyar szinkretikus gondolkodásnak olyan páros csodája, amire méltán lehetünk büszkék.

