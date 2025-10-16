Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Jim Carrey a Jurassic World-filmek rendezőjével fog össze, feltámasztják a legendás, 60-as évekbeli rajzfilmsorozatot

Lebegő házak, repülő autók, robotkomornyikok – és egy vígjátéklegenda, aki újra főszerepbe kerülhet. A Warner Bros. most tényleg megpróbálja életre kelteni a Jetson családot, és ha minden jól megy, Jim Carrey lehet a jövő legkaotikusabb apukája.

2025. 10. 16. 13:46
Jim Carrey már túl van a sikerei csúcsán, de egy hozzá illő fanchise-val csodákra képes. Forrás: TMDb, A minden6ó
A Variety és a Hollywood Reporter értesülései szerint élőszereplős film készül a klasszikus Jetson család című animációs sorozatból, amelyet a Jurassic World-trilógia alkotója, Colin Trevorrow vihet vászonra. A projekt a Warner Bros. Pictures égisze alatt formálódik, hiszen a sorozat eredeti gyártója, a Hanna-Barbera Productions már évtizedek óta a stúdióhoz tartozik.

Jim Carrey főszereplésével készülhet el az élőszereplős mozifilm Fotó: TMDb

Jim Carrey és a Jetson család

Trevorrow nemcsak a rendezői széket foglalhatja el, hanem Joe Epsteinnel közösen a forgatókönyvön is dolgozik – bár a megállapodások még korai szakaszban vannak. A legnagyobb kérdés azonban taáln nem is a történet, hanem a főszereplő személye: a hírek szerint a Warner Jim Carreyvel tárgyal George Jetson szerepéről.

Carrey ugyan már a hatvanas éveiben jár, de a Sonic, a sündisznó-filmekkel bizonyította, hogy egy testhezálló franchise élén még mindig akkora pénzmágnes tud lenni, mint a 90-es évek közepén.

Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, a vígjátékok királya újabb kultikus szerepet formálhat meg – egy olyan univerzumban, ahol minden lebeg, repül és robotok szolgálnak fel kávét.

A Jetson család eredetileg 1962-ben indult, majd a nyolcvanas években új évadokkal tért vissza, összesen 75 részes. A futurisztikus vígjáték a kőkorszakban játszódó Frédi és Béni ellenpárja volt, és a Cartoon Nework csatornán Magyarországon is gyorsan közönségkedvenc lett a rendszerváltás környékén.

A lebegő házak, repülő autók és háztartási robotok világa mára retrofuturisztikus nosztalgiává vált.

A Warner már a nyolcvanas években próbálkozott egy élőszereplős változattal, ami végül nem valósult meg, majd Robert Rodriguez CGI-animációs terve is elakadt. Most azonban úgy tűnik, a stúdiónak tényleg fontos a projekt – és ha minden jól megy, nem kell megvárnunk 2062-ot, már pár év múlva is ideérhet a mozivásznakra.

 

