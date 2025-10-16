Budapesti OperettszínházHomonnay ZsoltA Notre Dame-i toronyőrmusical

A Notre Dame a lélek, az idő és az emberi bűnök tanúja

A Budapesti Operettszínház meghirdette a Szenvedélyek évadát, amelynek első premierjeként A Notre Dame-i toronyőrt mutatták be hétvégén hármas szereposztásban. A darabot a Disney 1996-os animációs filmjének musicalváltozata ihlette, de az alkotók tudatosan visszafordították a történetet az eredeti forrás, Victor Hugo örökérvényű regénye felé is. A rendező, Homonnay Zsolt víziója nem csupán a történet újraértelmezése, hanem egy átfogó színházi vallomás az emberi szenvedélyről, hitről és esendőségről. Egy látványos, mélyen emberi, összművészeti színházi élmény született, ahol a katedrális nem csupán díszlet, hanem maga az eleven lélek, amely mindent lát, elbír és elmesél.

Bényei Adrienn
2025. 10. 16. 15:01
A katedrális nem csupán díszlet, hanem eleven lélek. Forrás: Janus Erika
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Homonnay Zsolt rendezése intellektuálisan felépített, mégis mélyen emocionális. Finom arányérzékkel vezeti egymásba a Disney-féle mesevilág és a hugói tragikum rétegeit. A Notre Dame-i toronyőr történetének középpontjába azt a gondolatot állítja, amelyet maga Victor Hugo is megfogalmazott: a főszereplő nem Quasimodo, nem Esmeralda, hanem maga a Notre Dame. A templom nemcsak a cselekmény helyszíne, hanem szimbolikus test: a lélek, az idő és az emberi bűnök tanúja. A történet nemcsak Quasimodo és Esmeralda kitaszítottságáról, hanem mindannyiunk belső tüzeiről és gyarlóságairól szól.

A Notre Dame-i toronyőr
A Notre Dame-i toronyőr Homonnay Zsolt rendezésében a Budapesti Operettszínházban (Fotó: Janus Erika)

A Notre Dame-i toronyőr világa

A pénteki premieren Sándor Péter megrázóan emberi Quasimodóként mutatta be, hogy a testi torzulás mögött valódi lelki finomság, gyermeki ártatlanság és szeretetéhség rejtőzik. Színészi és énekesi alakítása hitelesen mutatta meg a test és a lélek deformitása közti kontrasztot, a szeretet utáni szomjúságot és az önfeláldozás erejét. Széles Flóra Esmeraldája tűzben edzett nő, érzékeny és büszke, akiben egyszerre van életöröm és tragikum.

 Földes Tamás Frollója pedig hideglelős portré: az elfojtás, a vágy és a bűntudat robbanó elegye. Kocsis Dénes (Phoebus) és Miklós Attila (Clopin) szintén erős jelenléttel és színészi tudatossággal gazdagították a produkciót. A vízköpők triója Nádasi Veronika, Angler Balázs és Petridisz Hrisztosz humorral és bölcsességgel egészítik ki a drámai feszültséget, miközben szimbolikusan a lelkiismeret hangjai.

A díszlet – Túri Erzsébet grandiózus, mozgatható építménye – valóban életre kel a színpadon. A mozgás és a koreográfia Simon István munkája, szerves része a darab szövetének. Az Operettszínház színpadán a tánc nem betét, hanem nyelv: a mozdulatok a szavakkal és zenével egyenrangúan mesélnek.

 Alan Menken zenéje és Stephen Schwartz dalszövegei a jól ismert Disney-motívumok mögött most jóval mélyebb, drámaibb tónusban szólalnak meg. Tassonyi Zsolt zenei vezetésével a zenekar és kórus monumentális erővel teremti meg a Notre Dame akusztikus terét. A kórusbetétek szakrális hangzása szinte liturgikus magasságokba emeli az előadást. A vizuális világ és a fényterv Bodor Ákos munkája, ami szintén a történet szimbolikáját erősíti. A LED-falak képei nem öncélú díszletelemek, hanem a „tűz” motívumát, a vágy, pusztítás és megtisztulás szimbólumát viszik tovább. Különösen hatásos a máglyajelenet, ahol a táncosok mozdulatai magát a láng lobbanását idézik. A Notre Dame-i toronyőr az Operettszínház új korszakának méltó darabja: monumentális, érzékeny és őszinte.


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu