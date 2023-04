Kalandozás a Madách 200 tárlaton

A Madách 200 inkább képzőművészeti installációként, semmint hagyományos kiállításként értelmezhető. Mira János Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező speciális alagútjában több mint tizennyolc színházi alkotó előadásaiból tekinthetők meg részletek 1969-től egészen 2020-ig. A megnyitón Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és Bodolay Géza, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) igazgatója mondott köszöntőt.

Középen Mira János látványtervező, két oldalon az OSZMI munkatársai (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

Madách művét tizenkét nyelven fogják játszani



– Gyakran szoktam szerelmet vallani Madáchnak: ötször rendeztem, és most készülök hatodszorra is megrendezni Az ember tragédiáját. Nem győzök újra és újra beleszerelmesedni, amikor minden munkafolyamat előtt újra átdolgozzuk a szöveget. A világirodalom nagyjai közül alig tudok mellé másik, hasonlóan inspiráló szöveget rakni. Mindig hangsúlyozom, hogy óriási büszkeség, hogy ezt egy magyar ember írta. Nehéz is megérteni, hogy írhatta – emelte ki Madách Imre nagyságát Vidnyánszky Attila.

– Amikor Madách Imre születésének 200. évfordulója következett, adódott a gondolat, hogy a Nemzeti Színházban meg kell valósítani egy kiállítást. Különösképpen, hogy ez a tárlat az olimpia keretén belül valósulhat meg. Sokat gondolkodtunk a munkatársakkal arról, hogy milyen eseményeket rendezhetnénk, amelyek közül ez az első, de lesz még egy egészen különleges előadás is, amely tizenkét ország színészhallgatóival valósul meg. Az ember tragédiájának minden színét más-más csoport játssza. Egyiptomiak az egyiptomi színt, görögök a görög színt és így tovább. Tizenkét nyelven fogjuk ezt játszani a Hajógyári szigeten június 23-án. Ezt a televízió felveszi, és szeptember 21-én a magyar dráma napján fogja sugározni.

Több mint száz intézménnyel ápolunk jó partneri viszonyt, amelyek közül a Színháztörténeti Múzeum és Intézet az egyik. Nagyon örülök, hogy Bodolay Géza vezetésével a szakmai hátteret is megkapta ez a kiállítás. Ez az első ilyen közös projektünk, de lesz még hasonló. Ilyen a Petőfire és korára emlékezve a magyar színjátszás kezdeti, vándorszínészi korszakáról.

– osztotta meg az igazgató.