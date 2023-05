Anasztászisz: a bennünk élő ősiség feltámasztása

Eugenio Barba 1936-ban született Olaszországban, Gallipoliban nőtt fel. 1954-ben Norvégiába emigrált, ahol hegesztőként és tengerészként dolgozott. Közben francia és norvég irodalomból és vallástörténetből szerzett diplomát az Oslói Egyetemen. 1961-től tanult rendezést Lengyelországban, a Varsói Állami Színiiskolában, majd egy év elteltével Jerzy Grotowskihoz csatlakozott, aki akkoriban a Tizenhárom Soros Színház igazgatója volt Opolében. A művész három évet töltött Grotowski mellett. 1963-ban Indiába utazott, hogy a kathakalit, egy, a nyugati világ számára addig még ismeretlen színházi formát kitanulja. 1964-ben hozta létre az Odin Színházat (Odin Teatret), ahol az elmúlt ötven évben 76 produkciót rendezett, a kultúrák sokszínűségét hirdető Theatrum Mundi Társulattal kiegészülve. 1974 óta Eugenio Barba és az Odin Színház kifejlesztettek egy olyan egyedi módszert, amely képes különböző társadalmi rétegek és kultúrák, közösségek és intézmények között hidat teremt egyetlen színházi előadáson keresztül. Eugenio Barbát egyre szorosabb szálak fűzik a budapesti Nemzeti Színházhoz, a Mitemen 2015-ben zajos sikert aratott The Chronic Life című előadása után 2016 őszén a legújabb darabját The Tree címmel Budapesten mutatta be.