Klasszikusok a kortárs színpadon

Pontosan ezért szükséges újraírni a klasszikus műveket, hogy érthetővé tegyük ezt a csodás kimunkáltságot, és közelebb hozzuk a klasszikusokat a mai emberhez. Ezért nem értek egyet azzal a koncepcióval, hogy valamit csak azért ne mutassunk be, mert olyan társadalmi, politikai, rasszokkal kapcsolatos vagy éppen gender­álláspontot képvisel, amiről manapság egyesek szerint nem szabad beszélni. Az évek során azt kutattam, mi az örök érvényű és mi az, ami módosítható a nagy irodalmi alkotásokban. A színház társadalmi művészet, mindig is az volt. A színházon keresztül eljuthatunk sokféle emberhez az írástudatlantól kezdve a legjómódúbbakig: ez volt a szerepe évszázadokkal ezelőtt is, ahogyan most is. Össze kell hangoljuk a külső témákat a belső, intim vívódásokkal