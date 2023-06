A Csárdáskirálynő is olimpiai program

„Vígan állapítja meg / Egy kis női száj / Stílusos, hogy egymásé lesz / A csárdáskirályné és Király. / Már az első felvonásban / Jól mulatnak hölgyek, urak, ó! / A színhely és a közönség / Egyformán: mulató” – a részlet abból a kis színházi versből származik, amely 1916. november 12-én jelent meg a Színházi Élet Csárdáskirályné című különszámában. E kis vers is jól sejtette, ez a darab más, mint a többi. A siker fokmérője itt valami egészen más. Kálmán Imre komponista, Leo Stein és Jenbach Béla librettisták Die Csárdásfürstin című művének ősbemutatóját ugyanis a bécsi Johann Strauss Színházban tartották 1915. november 17-én. Ezt követően indult hódító útjára, és Gábor Andor fordításában 1916. november 3-án már az egyik legnagyobb operettszínpadon, a budapesti Király Színház színpadán szerepelt az előadás, igaz, akkor még Csárdáskirályné címmel. Szilviát Kosáry Emma, míg Edvint Király Ernő alakította.

Elsöprő siker lett csakhamar a pesti előadás is, s sorra játszották más országok zenés színpadain a herceg és a sanzonett történetét. Most, több mint száz évvel a bemutató után elmondható, hogy kétségkívül a Csárdáskirálynő a legismertebb magyar operett országhatárainkon innen és túl. Éppen ezért nem is csatlakozhatott volna mással a színházi olimpia rendezvénysorozathoz a Budapesti Operettszínház, mint ezzel az operettel. A Vidnyánszky Attila rendezte Csárdáskirálynőt 2019-ben mutatta be a teátrum. Az előadás visszanyúl a Gábor Andor-féle fordításhoz és nem feledi a mű keletkezésének történelmi kontextusát sem.

Történelmi fontosságú, kultúrtörténeti jelentőségű ünnepnap a mai, hiszen a 10. színházi olimpiának Magyarország ad otthont. S először fordul elő a színházi olimpiák történetében, hogy magyar operett is szerepel a programban

– mondta Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a fesztivál első napján.

Hozzátette, az intézmény Csárdáskirálynő-fesztiválján a litván Kaunasi Állami Zenés Színház június 7-én, szerdán, a francia Lychore Társulat pedig június 10-én, szombaton vesz részt egy-egy Csárdáskirálynő-adaptációval. A fesztivált a Találkozások – Best of Csárdás Nemzetközi Operettgála című nagyszabású műsor zárja június 11-én, vasárnap, amelyen a legnépszerűbb operettdallamok – Jacques Offenbachtól egészen Kálmán Imréig – csendülnek fel a három társulat előadásában, Homonnay Zsolt rendezésében.

Programok, rekordok, riportok a Kultúrnemzet színházi olimpiai gyűjtőoldalán! Kattintson IDE!

Borítókép: A június 3-ai Csárdáskirálynő előadás szereplői a Budapesti Operettszínház színpadán (Fotó: Janus Erika/Facebook - Budapesti Operettszínház)