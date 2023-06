A debreceni Kodály-filharmonikusok az egyetlen vidéki zenei együttes, amelynek világszínvonalú kórusa is van, így a Kodály Kórussal együtt önállóan képes oratorikus darabok előadására.

Ki is használják ezt az előnyt: Liszt Ferenc nagyszabású Krisztus-oratóriumának országos, Erkel Ferenc műveinek nemzetközi bemutatóját is megszervezték. A Csokonai Színház operatársulatának 1948-as megalakulása óta ellátja annak zenei feladatait is. Tekintettel arra, hogy a színház újonnan megválasztott igazgatója, Mátyássy Szabolcs megerősíteni szándékozik az operajátszást, e téren a jövőben még nagyobb feladatok várnak rá.



A Kodály Filharmónia Debrecen a névadó magyar zenetudós, Kodály Zoltán eszmeiségét viszi tovább. Forrás: Facebook/Kodály Filharmónia Debrecen

Születésnapként a Kodály-filharmonikusok 1923. május 13-át jelölik meg, amikor az új zenekar az első hangversenyét adta. Ezt a dátumot a mai együttes nem tartotta be pontosan (a műsorban közreműködők egyeztetése hozhatta így), a születésnapi koncertet május 25-én tartották meg a debreceni Kölcsey központban. Ezt a Bartók rádió egyenes, élő adásban közvetítette.

A világháború utáni ínséges esztendőkben nagy tett volt az akkori cívisektől egy zenekar létrehozása, még akkor is, ha a Magyar Államvasutak Rt. vállalta magára az apaságot. Így sokáig e cég volt a fenntartó, s úgy is hívták az elődök zenekarát, hogy MÁV Filharmonikus Zenekar.

A zene nem volt idegen az akkori debreceniektől, az 1862-ben létrehozott zenede – ma zeneművészeti szakgimnázium – az elsők között alakult meg az országban, s évről évre számos kiválóságot adott a felsőfokú képzésnek, például Vásáry Tamást.

A zenekart az első időkben Ábrányi Emil, a korszak kiemelkedő karmestere vezette, aki fokozatosan 67 muzsikusból álló nagyzenekarrá tette. Eseményszámba ment minden koncertjük, a helyi lapok lelkes kritikákat közöltek. Őt Pongrácz Zoltán, a későbbi Erkel-díjas követte. Amikor Rubányi Vilmos 1948-ban megalapította a debreceni operatársulatot, szinte természetes volt, hogy a zenekart bevonják a színházi életbe is. Olyannyira, hogy 1951-ben Rubányi vette át a karmesteri pálcát, akinek ideje a zenekar aranykorát jelentette. Miután ő elment, leszállóágba került a zenekar, félszáz alá csökkentették a létszámát, nem jutott pénz hangszerek vásárlására. Visszatérése javított a helyzeten, s 1959–71 között az együttes az ország zenei életének meghatározó tényezőjévé vált. A zenekar létszáma 72-re növekedett, tagjainak nagy része felsőfokú zenei tanulmányokat végzett, hangszerparkja kibővült. Egyre többször szerepeltek közösen a Gulyás György által alapított Kodály Kórussal.

Az 50. évfordulót már Szabó László karmesterrel ünnepelték, fennállásuk óta ekkorra összesen kétezer hangversenyt adtak, tíz ország ötven városában koncerteztek, hetven operát mutattak be. A második ötven évben Karolos Trikolidis, Kollár Imre és Kocsár Balázs is dirigálta a zenekart, amelynek fenntartását a rendszerváltás után nem vállalta a MÁV, ezt a feladatot a debreceni önkormányzat vette át. A kórus és a zenekar szakmai tevékenysége 2005-ben hivatalosan is összefonódott, 2011-től pedig – Kodály Zoltánné Péczely Sarolta jóváhagyásával – Kodály Filharmónia Debrecen néven működik együtt a zenekar és a kórus Somogyi-Tóth Dániel művészeti vezetésével. Ő egyben Debrecen főzeneigazgatója is, összefogja és fejleszti a város teljes komolyzenei életét. Több külföldi – köztük kilenc hangversenyes olasz, majd szkopjei – turnén vettek részt, megünnepelték a Kodály-emlékévet (Ungvár, Róma, Nagyvárad).

A második száz év elé néző zenekar és kórus azon munkálkodik, hogy Debrecen még nagyobb teret, ismertséget kapjon Magyarország, Európa és a világ zenei életében, egyre inkább beteljesítve a kodályi küldetést.

Az évad hátralévő részében júniusban barokk mestereket, köztük Vivaldit játszottak a debreceni zsinagógában, s a Carmina Buranának a Főnix Arénában, illetve a tatabányai sportcsarnokban megvalósuló bemutatásával kihasználják a zenekar és a kórus együttes erejét is.

Borítókép: A Kodály Filharmónia Debrecen idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját (Forrás: Kodályfilharmonikusok.hu)