A FiumeiGuide a tervezés során olyan új nyitóoldalt kapott, amelyen áttekinthetően jelenik meg a menürendszer és a nyelvválasztás (magyar–angol) lehetősége. A térkép menüpontban rögtön egy újdonsággal találkozhat a felhasználó: térképalapú keresési funkcióval bővült az app, a látnivalók a térkép nagyítási szintjétől függően jelennek meg és listázódnak. Mind a térképen szereplő pontokon, mind a lista elemein keresztül elérhető a célpontról készített rövid képes-szöveges tartalom, a navigáció indítását követően pedig a részletesebb is. Mindezek mellett a felső mezőben megmaradt a név szerinti keresés lehetősége is arra az esetre, ha a látogató határozott céllal érkezik.

Kossuth Lajos mauzóleuma a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben

Fotó: NÖRI

Magunk tervezhetjük meg a sétát

A szintén új séták menüpontban jelenleg 27 tematikus gyűjtést található:

a lenyűgöző mauzóleumok mellett felkereshetők többek között az idén 150 éves Budapest arculatát meghatározó építészek, köztük Ybl Miklós, Schickedanz Albert, Steindl Imre, Hauszmann Alajos vagy Alpár Ignác síremlékei.

Végigjárható a gasztroséta, amely a Gerbeaud, a Stühmer és a Gundel család nyughelye mellett a borkereskedő és sörgyáros dinasztiák impozáns sírépítményeit is érinti, de bepillanthatunk a 20. század elején születő iparművészet kulisszatitkaiba is, Lesznai Anna, Ferenczy Noémi, Horti Pál és Maróti Géza síremlékeit felkeresve, ahogy meg lehet ismerkedni azokkal a nemzetépítőkkel is, akik múzeumok, alapítványok, iskolák létrehozásával gyarapították hazánkat.

Az applikáció megadja a séta hosszát és időtartamát, és a látogató helyzetéből kiindulva rajzolja meg a kiválasztott útvonalat. A navigáció indítása után válnak elérhetővé a képes-szöveges tartalmak, amelyek között akár lapozni is lehet. A kiválasztott tematikus séta mentéssel a kedvencek menüpontba helyezhető vagy a másolat mentése funkcióval – a látogató igényeinek megfelelően – szabadon csökkenthető vagy növelhető az állomások száma. Teljesen egyedi séták tervezése is lehetővé vált az immár 200 célpontot tartalmazó alkalmazásban, az új séta létrehozása gombra koppintva.

A magyar történelem nagyjait is megismerhetjük

Az először csak Androidra, később IOS-re is fejlesztett applikáció kezdetben a sírkert top 100 nevezetességét mutatta be. Ezek között megtalálhatók voltak a sírkert ékköveinek számító nagy mauzóleumok, a nemzet első ünnepelt politikusainak, Batthyány Lajosnak, Deák Ferencnek, Kossuth Lajosnak a sírépítményei, továbbá a legjelentősebb emlékművek és látványosságok is, úgy, mint az Első világháborús emlékmű, a kültéri pavilonban kiállított Apponyi-hintó, a részlegesen magújult kettős árkádsor vagy az azóta kialakított Szentkereszt szakrális tér.

A legnevezetesebb parcellák mellett számos jelentős személy síremléke is bekerült az alkalmazásba már az első fejlesztéskor, így a mindenki által ismert Ady Endre, Arany János, Jókai Mór, József Attila, Munkácsy Mihály nyughelye, de az app segítségével könnyedén odatalálhattunk az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma, a Titanic katasztrófájának túlélőit mentő hajóorvos, Lengyel Árpád vagy a kommunista Budapesten talpalatnyi Párizst teremtő Rothschild Klára divattervező síremlékéhez is. A látnivalók sora azóta két ütemben, 50-50 tétellel bővült.

Az app segítségével immár felkereshető az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékét holtáig ápoló Damjanich Jánosné sírköve, a nagy vagyonát a magyar tanügyre hagyó báró Strallendorf Brúnóné nyughelye, aki házat építtetett a Pál utcai fiúk grundjára, vagy a Mentőszolgálat és a Mentőmúzeum alapítójának, Kresz Gézának, illetve a Révai Nagy Lexikona című, ma már kordokumentumnak számító sorozat kiadójának, Révai Mór Jánosnak a sírja, ahogy az első országgyűlési képviselőnő, a 2021-ben hazai földbe temetett Slachta Margit végső nyughelye is.

Szabadtéri történelemkönyv A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) 2016 óta működteti a Fiumei úti sírkertet, és azóta számos lehetőséget alakított ki a modern kori Magyarország szabadtéri történelemkönyvének számító nemzeti emlékhely megismerésére. Infópont, térképek, szóróanyagok, ismeretterjesztő kiadványok, tematikus séták, kisbuszos túrák, tájékozódási játékok várják a látogatókat, egységes jelzőtáblák és parcellakövek segítik térbeli tájékozódásukat. Immár az egyes parcellaköveken lévő QR-kódok beolvasásával is megismerhető e páratlan szoborpark, illetve azok a sírhelyek, ahol a magyar nemzet maradandót alkotó tagjai nyugszanak az egész országot behálózó Nemzeti Sírkert részekén. A NÖRI céljai között kezdettől fogva szerepelt, hogy az egyéni látogatók testreszabottan ismerhessék meg a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyet. A NÖRI 2020-ban mutatta be a FiumeiGuide-ot, a sírkert Professzionál Informatikai Zrt. közreműködésével fejlesztett okostelefonos alkalmazását.

Borítókép: A Fiumei úti Nemzeti Sírkert (Fotó: Ványi Ákos)