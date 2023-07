Barabás Lőrinc lett a Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb zeneszerzője

A grémium elnöke Koltai Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas és érdemes művész, világhírű operatőr, rendező volt, tagjai Bakos Katalin szerkesztő-rendező, televíziós szakember, Dobó Kata színész-rendező, Pesti Ákos filmproducer és Vecsernyés János Balázs Béla-díjas rendező-operatőr.

Barabás Lőrinc zeneművész a Turbina Kulturális Központban 2023. június 15-én. Forrás: Facebook/Barabás Lőrinc

A másik érintése című nagyjátékfilmet a legjobb hangmérnök/hangmester, illetve a legjobb zeneszerző kategóriában is díjra jelölték. A zsűri a Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb zeneszerzőjének Barabás Lőrincet választotta.

Buvári Tamás rendező filmje, A másik érintése egy olyan disztópikus világban játszódik, ahol egy ismeretlen vírus képtelenné teszi az embereket arra, hogy megérintsék egymást. A főszereplők – egy anya, egy apa és a fiuk – közösen keresik a kiutat ebben a sajátos roadmovie-ban – írták a fesztivál filmismertetőjében.

A történet jelene télen, Európa legnagyobb tavánál játszódik, ahol a táj jeges és hideg, csak a visszaemlékezésekkor találjuk magunkat a meleg nyárban, amikor még minden rendben lévőnek látszott. Ez egy film az emberi érintésről, illetve annak hiányáról, főszerepben Orbán Leventével, Trokán Annával és Cservák Zoltánnal.

Nagyjátékfilmhez első alkalommal írtam zenét. Dokumentumfilmhez, rövidfilmhez, színdarabokhoz, reklámokhoz már többet is készítettem az elmúlt évek során

– nyilatkozta a Svenk stábjának Barabás Lőrinc.

Mint a magyar zeneművész elmondta, Buvári Tamás rendezővel a film megalkotása alatt úgy haladtak előre, hogy a rendező interneten küldte neki a jeleneteket, hogy lássa, épp hol tart a munka, és megírta, milyen zenei hangulatot szeretne ezekhez. Aztán leültek megbeszélni, milyen irányban haladjanak tovább, hogy mi az, ami mindkettejük szerint működik. Egy adok-kapok folyamat volt az egész.

– Azt hiszem, hogy az a zene, amit én játszom, főleg a szólószettel, az eléggé „képi” zene. Sokszor hallom azt, hogy akik a koncertjeimen vannak, azok közben gondolatban utazgatnak, vizuálisan elkalandoznak ide-oda. Nagyon szeretek filmeket nézni, magával a vizualitással van egy aktív kapcsolatom. Szeretek képekben, mozgóképekben gondolkodni, vagy azokat csodálni

– világította meg érzéseit a trombitás-zeneszerző.

A vele készült interjúban Barabás Lőrinc elmondta, hogy amikor a filmzene készítése zajlik, akkor nagyon sok függ attól, hogy a stábbal, főleg a rendezővel hogyan, milyen módon alakul ki végül az egész.

– Ennek a filmnek a kapcsán régebbi ötletekhez is nyúltam, amelyek eddig még nem nyertek végső formát, nem jelentek meg sehol. Amikor Tamás mondta, hogy ilyen, vagy olyan hangulatokat szeretne megvalósítani egy-egy jelenetben, akkor ezekből is szemezgettem, és voltak olyanok, amelyeket kifejezetten ehhez a filmhez írtam. Van bennem egy makacs öntörvényűség, ahogy csinálom a saját dolgomat, és ezt biztos, hogy soha nem is fogom abbahagyni, azzal koncertezek, csinálom a lemezeket – nyilatkozta a zeneművész.

A film nyitójelenetében Bartók Béla A csodálatos mandarin című művének van egy átdolgozása, ami Tamásék ötlete volt, szerették volna, hogy kerüljön be egy asszociáció erre a zenére, ami számomra érdekes feladat volt. Volt már rá példa, hogy modern eszközökkel, módszerekkel játszottam Bartók-feldolgozásokat, de ez most egy érdekes kihívás volt.

A Barabás Lőrinc zeneszerzővel készült interjút a Svenk adásában ma 22.50-től nézhetik meg a Hír TV-n.