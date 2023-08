Emberpróbáló kihívások, szent példaképek

Rómában járva maradandó emlékem annak a szobának a nyomorúságos volta, ahol Kalazancius meghalt. Végtelen egyszerűség és nagy szegénység lett a remélt egyházi javadalomból. De ez az idős ember nem zúgolódott, nem esett kétségbe. Élete 92. évében halt meg, s utolsó pillanatáig ő tartotta a lelket rendtársaiban, mert tudta: a rendet előbb-utóbb visszaállítják.

– Oktalanság elakadni a másodlagos okoknál, és nem Istenre tekinteni, aki minden történésnek az első oka, és mindent a javunkra akar – fogalmazott a rendalapító. Ez az, amit meg kell tanulnunk tőle. Kudarc, baj, szenvedés, megaláztatás? Nem ok a felháborodásra, hiszen él bennünk annak biztos tudata, hogy Isten a javunkat akarja. Az enyémet is, a hazámét is. Valóban meggyőződésünk ez? A keresztény nem aggodalmaskodik. És te? És én?

Borítókép: Kalazanci Szent József utolsó áldozása, Francisco de Goya festménye, 1819 (Forrás: Wikipedia)