Hódítanak a Hagyományok Háza programjai az Ördögkatlanban

Az udvarba lépve aláfestésként népi dallamok teremtik meg a hangulatot, amely egy olyan tovatűnt világba repíti a látogatókat, ahol újra megtalálhatják a kapcsolatot a természettel, és felfedezhetik a bennük rejlő alkotóerőt, miközben a közös gyökereinket megidéző népzenét vagy a szórakoztató és tanulságos történetekkel szolgáló népi mesemondókat hallgatják.

A Folkudvar látogatói a szövés és fonás csínját-bínját is elsajátíthatják (Fotó: Szilágyi Ferenc)

A szövés és fonás ősi technikáit sokan elfeledtük már, pedig számtalan csodás dísztárgy készíthető a segítségükkel. A Szövöde-Fonoda Tanoda pavilonjánál újra elsajátíthatjuk ezeket a méltatlanul feledésbe merült kézműves technikákat. Megtanulhatjuk, hogyan fonjunk korong segítségével, de elsajátíthatjuk a kártyaszövés, a szádfán szövés, a legyezőszövés vagy a kézi zsinórsodrás technikáját is. A pavilonban lévő, működő makett segítségével pedig a szövőszék használatának csínját-bínját is megismerhetjük.

A Merende Mosodában újra felfedezhetjük azokat a mindennapi tevékenységeket, amelyeket ma többnyire gépek végeznek el helyettünk: mosószappan és gyökérkefe segítségével, fateknőkben moshatjuk tisztára a ruhákat, de kipróbálhatjuk az is, milyen egy kézzel hajtható, forgólapátos mosódézsa segítségével elvégezni ugyanezt a munkát. Megismerkedhetünk a sulykolófával és a sulykolás technikájával, a tiszta és száraz ruhákat pedig parazsas vasalót ragadva simíthatjuk ki.

A hagyományos eszközök közül a sulykolófát is megismerhetik a fesztiválozók (Fotó: Szilágyi Ferenc)

A Fabatka Porta hagyományos, népi játékai, amelyekkel a családi vállalkozást megálmodó házaspár eredetileg saját gyermekeinek érdeklődését szerette volna felkelteni a természetes anyagok, a magyar népi motívumok és a hagyományok iránt, mára nagy népszerűségre tettek szert. A régi használati tárgyak a házaspár kreativitásának köszönhetően új életre kelnek: az egykori hokedli például malomasztallá, a hajdani piaci mérleg pedig egyensúlyjátékká alakul. Kicsik és nagyok egyaránt próbára tehetik ügyességüket ebben a játékos, természetközeli világban.

A Beremend szomszédságában található Nagynyárádon minden évben megrendezik a kékfestő fesztivált, amely a néhai Sárdi János mester emléke előtt tiszteleg. Az Ördögkatlan fesztivál látogatóiként idén a beremendi faluházban kialakított kiállítótérbe lépve megcsodálhatjuk azokat a csodaszép ruhákat, amelyeket az idei, XXII. Országos Kékfestő Fesztiválra készítettek a pályázó népművészek. A kiállított ruhák modern, a mai kor divatjához illeszkedő formavilággal, de a hagyományos kékfestő anyagokat és mintákat felhasználva nemcsak megőrzik, de új életre is keltik ezt a népművészeti hagyományt.

A mai kor ízlésvilágát és a hagyományos kékfestő mintákat ötvöző ruhákból nyílt kiállítás (Fotó: Szilágyi Ferenc)



Ugyancsak a faluház adott otthont a Bálint Zsigmond fotóművész képeiből készült, Emberközelben című kiállításnak. A művész az 1980-as évek elejétől rendszeresen fényképezte az erdélyi falvak világát, szokásait, tárgyi és szellemi néprajzát. A most látható kiállítás keretében ezekből a megörökített pillanatokból jelenik meg néhány.

A faluházban emellett egy ékszer- és nemezkészítő műhely is otthonra lelt, ahol az önmagukban kreativitást érzők elkészíthetik saját ékszereiket, illetve elsajátíthatják a nemezelés technikáját. Eközben megcsodálhatják a népművészek és iparművészek alkotásait bemutató kiállításokat, amelyekkel kapcsolatban Németh Katalin, a Hagyományok Háza munkatársa lapunknak kiemelte: az intézmény a Kárpát-medencei néphagyományokat hivatott ápolni, azonban a helyszín miatt most elsősorban a régióhoz, Baranyához és Tolnához kötődő népművészetet és alkotókat szeretnék bemutatni a látogatóknak. Hozzátette, hogy a Hagyományok Háza egyik kiemelt tevékenysége a zsűrizés. Mint mondta, évente közel hetven zsűrizést folytatnak le. A most látható alkotások mind részt vettek és minősítést szereztek az intézmény által szervezett, sok évtizedes hagyománnyal bíró népi iparművészeti zsűrin, és az így kapott védjegyük garancia arra, hogy az alkotó keze közül minőségi, egyedi, értékmegőrző alkotás kerül ki.

A bemutatott ékszerek megtekintése mellett a saját alkotásaikat is elkészíthetik a látogatók (Fotó: Szilágyi Ferenc)



A hagyományőrző kézműves programok mellett számos interaktív mese- és bábelőadás, illetve népzenei koncertek is várják a fesztiválozókat a Folkudvarban, esténként pedig a Sárarany Zenekar és a komlói Pöndöly Táncegyüttes táncosai által vezetett táncházban mulathatják ki magukat a táncos kedvű fesztiválozók.