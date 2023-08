A magyar plakátművészet fénykorát eleveníti fel a szeptember 8-ig látogatható tárlat, benne a szocializmus elmaradhatatlan tárgyi emlékeivel, fürdőruhatrendjeivel, hirdetéseivel és mindennel, ami a balatoni fürdőzéshez kapcsolódott. Látható, hogy az IBUSZ, a Mahart, a Malév a legjobb grafikusokkal dolgozott együtt a hatvanas években, a balatoni nyaralásra hívó plakátok angol, német és francia verziói is előkerültek a galériában. A strand kellékeit, a kor tárgyi örökségét is felsorakoztatja a Collegium Hungaricum: köztük a csíkos gumimatracot, az NDK-ból importált hajszárítót és a hajcsavarókat.

Az NDK hajszárító máig működik egy-két háztartásban, de a régi balatoni nyár fontos kelléke is volt (Fotó: Attila Kovacs)

A Cipőt a cipőboltból legendává vált szlogenjére emlékeztet a Nyárra fürdőruhát feliratú plakát, de az Új nyár, új fürdőruha is mára klasszikussá vált szlogen.

Az ötvenes évek „szűk levegője” a korra jellemző rigmusokkal válik megélhetővé.

A feliratokból az is kiderül, hogy a kitartó túlórázás és egy takarékbetétkönyv hogyan válthatja valóra nyaralási vágyainkat. A tárlat felidézi, hogy egy hét alatt akár vitorlázni is megtanulhattunk, sőt vízi jártasságokra is szert tehettünk, amennyiben a 175 forintos tandíjat befizettük. Ha pedig valaki a kiállított két darab százassal és az annál nagyobb kuriózumnak számító papírötvenessel a hetvenes években útnak indult a Balaton felé, azzal akár hetekig jól érezhette magát a tó körül.

A kiállítás a bécsi látogatók között is népszerű (Fotó: Attila Kovacs)

A filmplakátok – köztük a magyar tenger nagy szerelmesének, Bujtor Istvánnak a filmes hirdetései – is a falakra kerültek, a balatoni képeslapok zöme pedig sokkal korábbi, a harmincas évek üdvözlőlap-kultúráját mutatja be. A Balaton+ Retro kordokumentum elnéző visszatekintés az elmúlt rendszer szerethető pillanataira. Visszaröpít az egykor volt nyaralásba, de alkalmas arra, hogy új szemszögből vizsgáljuk a hátunk mögött hagyott idők társadalmi és politikai viszonyait.

A Művészetek Háza Veszprém által szervezett, Herth Viktória kurátor által válogatott gazdag kiállítás szeptember 8-ig látogatható.

Szeptember 4-én finisszázst tartanak, akkor Bujtor István Pogány Madonna című filmjét is levetítik, majd a színész-filmrendező fiával közönségtalálkozót tartanak.

Borítókép: Attila Kovacs