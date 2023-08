A gazdag programkínálatból szemezgetve a fesztiváligazgató kiemelte: Szaporca ad majd otthont egyebek mellett a hivatalos megnyitónak, Presser Gábor, Karácsony János és a Csík zenekar közös fellépésének, Kuzsner Péter orgonaművész koncertjének, illetve ott lép színpadra a Budapest Jazz Orchestra is Náray Erika, Koós Réka és Papp Attila közreműködésével. Az Eperfa Tájházban a négy nap alatt számtalan folklór rendezvény nyújt ízelítőt a néptánc, az ormánsági hagyományőrzés, a népi kultúra, népi játékok, kézművesség értékeiből. Az Ős-Dráva Látogatóközpontban egyebek mellett tárlatvezetés, kerékpártúra, népi, természetismereti játékok várnak minden korosztályt.

A fesztivál összművészeti programkavalkáddal várja a közönséget (Fotó: Wölfinger Béla )

Kémesre érkezik a Svejk vagyok! című produkció Mikó István főszereplésével. Besenczi Árpád A helység kalapácsa című komikus eposzt adja elő, a Forrás Színház művészei pedig Lúdas Matyi történetét keltik életre. Emellett többek közt a Cinema Sense zenekar, a Khelipeske Rom táncegyüttes, Benedekffy Katalin énekművész, valamint Gájer Bálint és zenekara is fellép majd, miközben kiállítások, bemutatók várják a közönséget. Tésenfán többek közt Buch Tibor és zenekara, illetve a Kanizsa Csillagai zenekar muzsikál. A település ad majd otthont az ormánsági szőttesekből nyíló kiállításnak, illetve Varga Gábor zongoraművész koncertjének is. Drávacsehiben egyebek közt rockkoncert, utcabál, a Harka Táncegyüttes és Simon Bogi színművész műsora várja a közönséget, de felfedezhetjük az ország legnagyobb szalmalabirintusát és Németh László kerámiagyűjteményét is, vasárnap pedig a lovassport szerelmesei szurkolhatnak a Kettesfogathajtó Országos Bajnokság versenyzőinek.

– Egy olyan térségben, amelynek településeit az „egykézés” és a leszakadása miatt általában negatív kontextusban említik, különösen fontos a művészet közösségépítő szerepe – hangsúlyozta a rendezvény jelentősége kapcsán Pataki András. – Amikor a térség vezetői néhány éve megkerestek minket azzal, hogy a korábbi fesztiváligazgató, Márta István sajnos nem tudja folytatni a munkát, azonban nagyon fontos lenne, hogy ne szakadjon meg ez a hagyomány, nagy lendülettel vágtunk bele a szervezésbe. Azóta minden évben különleges kihívást jelentett a fesztivál életben tartása, hol a Covid, hol pedig más külső nehézségek miatt. A rendezvény hangulatán azonban ez nem látszott, és minden évben nagy érdeklődés mellett, magas színvonalon sikerült megtartanunk a fesztivált – nyilatkozta a rendezvény igazgatója, hozzátéve, hogy ehhez szükség volt a környékbeli településeknek, a Duna-Dráva Nemzeti Parknak, a térség meghatározó szerveinek és az itt élő embereknek a példás összefogására.

Pataki András fesztiváligazgató egy tavalyi szakmai beszélgetésen (Fotó: Wölfinger Béla )

– Egy ilyen nagyszabású programsorozat természetesen jelentős szocializációs erővel bír. Nemcsak a környékről, de Pécsről, sőt akár Budapestről is számos embert vonzanak a fesztiválra a népszerű zenekarok és előadók. De ami ennél is sokkal fontosabb, hogy megnyílnak udvarok, amelyekbe betérve közelebbről megismerhetjük a népművészet mestereinek munkáit és a különböző hagyományos mesterségeket. Emellett a helyi gasztronómiát, népszokásokat is felfedezhetik a fesztiválozók. Ezek a találkozások nagyon fontos szerepet játszanak a rendezvény során – hangsúlyozta az igazgató.

Pataki András arról is beszámolt, hogy az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált: egy szimpla fesztiválnál többet kellene tenniük a térség felemeléséért. Mint mondta, ekkor született meg az Andrásfalvy Bertalan Program terve.

Ez a program a fő találkozási helye, fóruma tud lenni azoknak a területeknek, amelyek meghatározzák az adott térség életét. A művészet mellett ugyanolyan szerepet kap benne az épített örökségek megóvása, a gazdaság, a sport, a turisztika, az oktatás, vagy a vallási élet. Nemcsak szórakoztatásról és nemcsak egy hétvégéről van tehát szó, hanem egy térség életéről, az épületek, a programok, a társadalom megújulásáról is

– hangsúlyozta az igazgató.

A helyi kulturális értékeket is megismerheti a közönség (Fotó: Wölfinger Béla )

– Engem elsősorban ez lelkesít. Még akkor is, ha én a művészet oldaláról közelítek, nagy örömöt jelent azt látni, hogy például Drávacsehiből mangalica tőkehús szállítmány megy Japánba, vagy hogy a környéken elkészül és forgalomba kerül egy bioméz termékcsalád, mindez a zöld megújulás jegyében, a nemzeti parkkal együttműködve. Ez az, ami különlegessé és páratlanná teszi ezt a programot – hangsúlyozta Pataki András, hozzátéve, hogy a programsorozat részeként rendezik majd meg a környékbeli polgármesterek találkozóját, amelyen az 54 ormánsági település majd’ minden vezetője jelen lesz, ami jelentős előrelépést jelenthet a térséggel kapcsolatos tervek közös kidolgozásában.

A VIII. Bőköz Fesztivál fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnökei Hoppál Péter miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője. A rendezvénysorozat örökös tiszteletbeli fővédnöke, prof. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató.