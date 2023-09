Omega emlékkoncert Gödöllőn

A „régi csibészek” közül Benkő László, Kóbor János és Mihály Tamás immár az „égben lebegők csarnokában” zenélnek tovább, de az általuk játszott daloknak köszönhetően emlékük itt, a Földön is tovább él. A legendás csapat dobosa, „Ciki” – akinek nemcsak egykori zenésztársai elvesztését kellett feldolgoznia, de a banda gitárosa, Molnár Gyuri „Elefánt” egészségi állapota miatt is aggodalom gyötri – saját bevallása szerint küldetésének érzi, hogy ápolja és a jövő számára is örökül adományozza az egyedülálló Omega-életművet. Ebben ezen az estén az Omega Kamarazenekar, a Bolyki Soul & Gospel Kórus, a Balkán Fanatik együttesből is ismert zenész és zeneszerző, Lepés Gábor „Lepe”, illetve a már említett öt szólóénekes voltak segítségére.

Szabó Győző színművész több dalban is közreműködött az est során (Fotó: Kurucz Árpád)

A Gödöllői Királyi Kastély parkjában a zenekar rajongói már jóval a húsz órára meghirdetett kezdés előtt gyülekeztek, és amint megteltek a sorok, nem sokkal nyolc óra után a zenekar és a kórus is elfoglalta a helyét a színpadon.

Egymást követve csendültek fel az ismerős és a ritkábban hallható dallamok. Az első részben egyebek közt az Egy életre szól, az Égi harangok, a Minden könnycseppért kár és a Koncert a mennyben című szerzemények születtek újjá egy különleges, misztikus hangulatot teremtő hangszerelésnek köszönhetően.

A közel kétórás koncert második részében aztán a legikonikusabb, nemcsak rajongók által ismert Omega-slágerek keltek új életre. Elhangzott az Ezüst eső, a Babylon, a Léna, a Régi csibészek és a Gyöngyhajú lány című örökzöld is. A koncert címadó dalát, a Csillagok útján című szerzeményt Bolyki Balázs négy fiával, a B4 énekegyüttessel közösen adta elő, a nosztalgikus hangulatú este záróakkordjaként pedig Az égben lebegők csarnoka című szám hangzott el.

Bolyki Balázs szólóénekesként és kórusvezetőként is közreműködött a koncerten, de a dalok közti szünetekben az együtteshez kötődő érdekességeket is megosztott a jelenlévőkkel, illetve a többi fellépőt is megszólaltatta. A zenész azt is felidézte, hogy mennyi mindenben volt úttörő az Omega együttes.