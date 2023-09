Fel kell frissíteni az olasz emlékezetet

Ugyanakkor arra is gondoltam, hogy Giovanni, a főszereplő olyan filmet próbál elkészíteni, ami nem túl mai, sőt, meglehetősen anakronisztikus, viszont nagyon közel áll a szívéhez. Nagyon ragaszkodik ehhez a filmhez, de bármilyen fontos is a számára, sajnos nem sok embert érdekel rajta kívül. Olyan múltbeli dolgokról szól, amiket nem csupán a mostani fiatalok nem értenek, de az idősebbek sem igazán. Ez is benne van ebben a történetben.