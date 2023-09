Feltámadó kulturális örökség

Lánszki Regő arra is felhívta a figyelmet, hogy az új struktúrának köszönhetően a minisztérium most arra is tud figyelmet fordítani, hogy a beruházásokkal kapcsolatos igények és a gazdag épített örökség találkozni tudjon. Az új építészeti szabályozás abban segít, hogy a beruházók ne csak az új építésekben gondolkodjanak, de kapjanak lehetőséget arra, hogy a meglévő, sokszor különlegesen értékes épületállvány hasznosításában is fantáziát lássanak.