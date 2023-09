Lélekjelenlét az építészetben

A kiállítás célja Rudolf Mihály Ybl-, Kós Károly- és Pro Architectura díjas építész, akadémikus munkásságának bemutatása, aki immár négy évtizede végzi értékmentő és értékteremtő tevékenységét. A városi léptéktől a belsőépítészeti részletrajzokig újraéleszti Magyarország építészeti hagyatékát: úgy ad otthont közösségeknek, hogy sokrétű, árnyalt térstruktúrákkal és azok hangsúlyos kézművesrészleteivel összeköti az épületeket történelmi eredetükkel.

Lélekjelenlét – Rudolf Mihály és útitársai (fotó: Nyirkos Zsófia)

A megnyitót Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szóvivője konferálta, köszöntőt Ferencz István Kossuth-díjas építész, a Nemzet Művésze mondott, a tárlat hivatalos megnyitását pedig Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi-díjas építész vállalta, utóbbiak a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai. Ferencz István a hitvallását a következőképpen foglalta össze:

Az állandó értékek keresése, abban működtetni az eleven, lüktető életet, és nyomot hagyni a haza földjén.

Köszöntőjében kitért mindazokra, akiknek a munkája szükséges egy-egy építészeti terv valóra váltásához a társtervezőktől az iparművészeken át a bádogosokig, akik az épületeken dolgoznak, és térbe emelik a terveket.

A tárlat során a projektek bemutatásakor restaurátor, képző- és iparművészek tervei, tárgyai és alkotásai egészítik ki az építésztablókat és maketteket.

Ezekből a munkakapcsolatokból gyakran barátságok, több projekten átívelő együttműködések alakultak ki az évek alatt. „És egy apró titkot még hadd mondjak el! Magam is megdöbbentem először megnézve az anyagot, hogy itt nem történik más, minthogy a Magyar Művészeti Akadémia eszmeisége, az összművészetiség teljesedik ki a térben” – zárta gondolatait.

Bodonyi Csaba a megnyitóbeszédében Rudolf Mihály szellemiségét mutatta be a kiállítás címén, a lélekjelenlét analógiáján keresztül.

Az építész a Miskolci Építész Műhely immár negyedik generációja tagjaként ma is sok fiatalt indít el a pályán, érzékennyé teszi látásmódjukat a szervesen egymásra épülő történelmi korokra, a hely szellemének kutatására. Példát ad arra, hogy hogyan lehet a hagyományt szeretetteljesen újraalkotni, és hogy milyen fontos a részletek kidolgozása. Bodonyi Csaba hangsúlyozta, hogy Rudolf Mihály főépítészeti munkásságában is megfigyelhető ez a törekvés: 2003–2010 között Felsőzsolca város főépítésze volt, ahol zárófeladata az árvíz utáni újjáépítés lett, amiért több díjat, kitüntetést is kapott. 2015 óta Tokaj város főépítésze, ahol éppen a megnyitóbeszédet tartó Bodonyi Csaba 25 éves munkájának szerves folytatását vállalta.

A kiállításmegnyitón a Kalotaszegi táncrend a Számadó zenekar kíséretével adott rövid műsort.

A tárlat az „Égerszög-Művésztelep” Közhasznú Alapítvány szervezésében jött létre, a kurátor Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA művészetelméleti tagozat rendes tagja. A Lélekjelenlét október 29-ig tekinthető meg a Vigadóban.