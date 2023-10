A kiállítás a 2019 és 2022 közötti önállóan, és a társintézményekkel együtt végzett régészeti feltárásainak az anyagát mutatja be négy vitrinben és tablókon. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója megnyitójában emlékeztetett arra, hogy a Magyarságkutató Intézet azért jött létre, hogy mindazokat a tudományágakat összefogja, amelyek a magyarság, a magyar kultúra magyar identitást meghatározó elemeit tartalmazzák.

A régészet nagyon lényeges ebben az együttműködésben, mert olyan tárgyi emlékeket gyűjt, amelyeket eleink használtak

– majd hozzátette, hogy a tárgyak, rámutatnak azokra az életformára, amelyek más tudományágak forrásaival nem pótolhatók. Kiemelte az archeogenetika jelentőségét, amely képes megmutatni a származást, az etnikai viszonyokat.

Múltunk feltárása – Abasártól Mongóliáig címmel nyílt kamarakiállítás a Magyarság Kutatóintézet Andrássy úti székházában. Fotó: Bach Máté

A Magyarságkutató Intézet főigazgatója hangsúlyozta, hogy az elmúlt években az abasári ásatás során elvégzett munkák olyan eredményekre jutottak, amelyek átírják a kora Árpád-kor és az egyház történetét.

Az egyik legmodernebb arcrekonstrukció készült el. Fotó: Bach Máté

Horváth Ciprián, a Régészeti Kutatóközpont igazgatója beszámolt arról, hogy közel 2000 négyzetméter feltárás történt meg Abasáron, amelynek során több mint 300 temetkezést tártak fel a kutatók, ahonnan különleges leletek is előkerültek. Kiemelte, hogy Abasár mellett Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeummal együttműködésben végeztek leletmentést, ahol honfoglalás kori temetőt tártak fel. Itt több ruhadísz, illetve gyöngy került elő a sírokból.

A régészeti feltárások leletei is bemutatásra kerülnek. Fotó: Bach Máté

Csornay Boldizsár, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese beszédében kiemelte, hogy a Magyarságkutató Intézet ezen eredményei is partnerségben születtek, és együttműködésben szeretnének tovább dolgozni a hazai és a nemzetközi területeken egyaránt. Kiemelte, hogy mongóliai partnerük is van, aki lehetővé tette azt, hogy a Magyarságkutató Intézet munkatársai Mongóliában is részt vehessenek a feltárásokban. Végezetül pedig hozzátette, hogy a Magyarságkutató Intézet értékteremtő munkában kíván részt venni a következő években is.