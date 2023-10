Cigányprímás-találkozó Mohácson

A magyarországi cigányság több száz éves, egyes források szerint az 1300-as évekig visszanyúló története során a muzsikus cigányok mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a népcsoport életében. Czinka Panna, Rigó Jancsi vagy Bihari Mihály nevét még ma is különös tisztelettel emlegeti az utókor. Napjainkban is szép számmal akadnak, akik továbbviszik e gazdag zenei örökséget: elegendő, ha a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar nevét említjük.

Nos, abban a reményben tartjuk meg ismét fesztiválunkat, hogy az érdeklődő közönség „házát is lengje körül” a cigány kultúra, ismerje meg annak sokszínűségét, egyedi színeit, a magyar kultúra egészét gazdagító kincsestárát

– fogalmazott korábban Raduly József, a fesztivál rendező-igazgatója. A rendezvény amellett, hogy a zenét, a muzsikát állítja középpontba, szélesebb körben is igyekszik ízelítőt adni a roma kultúrából. A cigány festőművészek kiállítása és a gasztronómiai programok mellett makettekkel mutatják be a romák vándorlását.

Fellépnek: Bondor Erika hegedűművész, szólista (műsorvezető), Sárközi Lajos, ifj. Sárközi Lajos, Lakatos Miklós, Puka Károly, Balogh Dezső, Tolnai András, Rupa Ilona, Erdős Melinda, Bokor János, „Sukár” Cigány Táncegyüttes (koreográfus: Szecső Kovács Zoltán), Mohácsi Tambura Cigányzenekar, Oláh Imre és Cigányzenekara, Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese Bondor Erika vezetésével, RAJ Nemzeti Cigány Művészegyüttes Zenekara.