A Déri Múzeumban bemutatott sisakok közül a legrégibb a Kr. előtt 600 és 525 között az archaikus korban készült, a korinthoszi sisakok alcsoportjába, a Myrosba tartozó fejvédő. A második legrégebbi a hellenisztikus korban Kr. előtt 300 körül rézlemezből kalapált trák-frígiai típusú sisak. Mindkettőt a görög gyalogosok viselték, előbbit talán a spártaiak, az utóbbit meg a makedónok.

A Déri Múzeum idén ünnepli századik évfordulóját. Fotó: Déri Múzeum

A harmadik sisak északabbra készült a Kr. előtti harmadik évszázadban: egy Montefortino típusú kelta vassisak, bronzelemekkel és vörös zománccal díszített sisakgombbal. A negyedik már a második évezred küszöbén készült: a híres aranyozott, gazdagon díszített varég sisak. Erről nem tudni, hogyan és mikor került a múzeum birtokába és már korábban is bemutatták a Déri magyarok és vikingek kapcsolatát feldolgozó kiállításon.

A sisakok január 21-ig láthatók a múzeumban, ahol a katalógusban mindegyikük pontos történetét olvashatják a látogatók.

A múzeum ősz rendezvénye volt még a híres debreceni gyógyszertárról, az Arany Egyszarvúról szóló, múmiapor és varázskő című előadás a Cívisek világa kiállításban. A résztvevők a korabeli patikaszereken kívül a gyógyteákkal is megismerkedhettek.

A Kultúrkorty elnevezésű sorozat közös munka a Modemmel. Lényege, hogy összekapcsolja a műtárgyak szemlélése és a bor által létrejövő élvezeteket.

Az első kortyokat még tavasszal hajthatták le az résztvevők, mindegyik estén másféle borvidék nedűit kóstolgathatták. A bor igazi szezonja viszont az ősz.

Az első, ebben az évszakban lezajlott rendezvény a Déri Múzeumban kezdődött, ahol pénztörténeti társasjátékot játszhattak a résztvevők. Jelezve talán, hogy a jó bor bizony pénzbe kerül. Ezek után átvándoroltak a 93 éves épület tőszomszédságában lévő 17 éves Modembe. Itt bekukkanthattak az intézmény rejtett oldalaiba, megnézték Esterházy Marcell Timelines című tárlatát. Közben kortyoltak azokból a borokból, amelyeket szakavatott borászok mutattak be, ezúttal a burgenlandi és soproni borvidékről.

A Modemnél maradva: a kultúrkortyok lehajthatók lesznek még november 9-én, 16-án és 23-án is.

A Dériben pedig rábukkanhatnak a föld mélyéről származó értékes újkőkori leletekre. Megismerhetik az Erdély művészete a két világháború között című kiállítást és az erdélyi pénzgyűjteményeket is. A Modemben pedig más kiállítások műhelytitkai is lelepleződnek Műtárgyak Tourban és a Vonal mentén. A borkínálatba bekapcsolódik a balatoni és a pannon borrégió is.

Borítókép: A múzeum díszes varég sisakja (Fotó: Déri Múzeum)